التعليم تناشد المدارس بتحميل تفاصيل المشروعات القومية المصرية من موقعها وعرضها للطلاب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات رسمية لـ المدارس توصي بضرورة تحفيز الطلاب على الاطلاع على المشروعات القومية للدولة المصرية.

وناشدت وزارة التربية والتعليم ، المديريات التعليمية والمدارس بـ تحميل الفيديو الخاص بالمشروعات القومية من موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

http://moe.gov.eg/media/gixh31un/national-progects2021.mp4

وتم التأكيد على ضرورة وضعه على موقع كل مديرية تعليمية ، لسهولة وسرعة تداوله بين الطلاب فى المدارس،خاصة المشاركين منهم في مسابقة أوائل الطلبة للصفوف السادس والثالث الإعدادى والثالث الثانوى بالمدارس الرسمية والخاصة عربى.

كما شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة إلقاء الضوء على المشروعات القومية، التنموية القومية في المدارس ، ضمن الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير والأعمال الفنية والزيارات الميدانية .

جدير بالذكر أنه من أبرز المشروعات القومية في الدولة المصرية حاليا : " مشروع الاستزراع السمكى ـ مشروع مدينة الأثاث ـ مشروع المليون ونصف مليون فدان ـ مشروع 100 ألف صوبة زراعية ـ مشروع مدينة العلمين الجديدة 18 ألف فدان ـ مشروع محور روض الفرج ـ مشروع المنطقة الاقتصادية أنفاق قناة السويس ـ مشروع المليون وحدة سكنية ـ مشروع الطاقةـ مشروع العاصمة الإداريةـ مشروع حياة كريمةـ الافتتاحات الأثرية والحضارية.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار سعي الوزارة للارتقاء بالتفوق الدراسي والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، تمت الموافقة على قيام حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة عربي على مستوى الادارات / والمديريات التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تشكيل لجنة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم العام ومديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية والتربية الاجتماعية، كما تشكل لجنة على مستوى الإدارة برئاسة مدير الادارة وعضوية مديري المراحل التعليمية وموجهي أوائل المواد الدراسية الاساسية والتربية الاجتماعية وتقوم اللجان سالفة الذكر بالتنسيق مع لجنة التعليم بحزب مستقبل وطن على مستوى المحافظة والإدارة في جميع الإجراءات المتعلقة بالمسابقة، والالتزام بالمواعيد التي تحددها اللجنة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بتكليف المسئول الإعلامي بالمديرية الادارة بالتغطية الإعلامية للمسابقة بالتعاون مع المسئول الإعلامى بالحزب، على أن يتولى الحزب توفير الهدايا والجوائز المالية للفائزين وتقديم الحوافز المادية المشرفين والمشاركين، مع مراعاة عدم تحمل الوزارة أي أعباء مالية طبقا لما هو محدد بلائحة المسابقة ويتم تحميل الـ (C.D) الخاص بالمشروعات القومية للدولة المصرية وتوزيعه على الإدارات والمدارس المشاركة لتمكين الطلاب من الاطلاع عليها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ان المسابقة متاحة لجميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة الرسمية والخاصة عربي وتقوم كل مدرسة مشاركة في المسابقة بتشكيل فريق يتكون من 10 طلاب، أما بالنسبة لفرق المرحلة الثانوية فتكون من 9 طلاب، كما تخصص عدد 2 مشرف لكل فريق المصاحبة الفريق أثناء عقد المسابقة، ويتم تصعيد ثلاث مدارس بواقع مدرسة لكل مرحلة (ابتدائي، أعدادي، ثانوى عام من كل إدارة تعليمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن المسابقة تتم من خلال أربع مراحل

- المرحلة الاولى تتم بين المدارس على مستوى المجلس القروي أو الحي " للمناطق المقسمة إلى عدة أحياء وتتبع نفس الادارة " لتحديد المدرسة الفائزة في كل مرحلة تعليمية للتصفية على مستوى الادارة.

- المرحلة الثانية على مستوى الإدارات التعليمية وتخوض المنافسة المدارس الفائزة من المرحلة الأولى وتتم التصفيات باختيار فريق واحد لكل مرحلة تعليمية، أما

- المرحلة الثالثة على مستوى المحافظة وتخوض المنافسة الفرق الفائزة على مستوى الادارة وتتم التصفيات لتحديد الفريق الأول على مستوى المحافظة،

- المرحلة الرابعة التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وتتم بين فرق المحافظات لتحديد

وأوضحت الوزارة أنه يتولى الموجهين الأوائل - المواد الأساسية ـ على مستوى الإدارة بوضع الأسئلة خلال المرحلة الأولى والثانية للمسابقة ووالموجهين العموم ـ للمواد الأساسية ـ على مستوى المديرية خلال المرحلة الثالثة، بوضع ورقة امثلة بها خمسة اسئلة في كل ملاة وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد في زمن قدرة (٢٠) دقيقة لكل مادة ويجيب عليها الفريق تحريرياً بنفس الورقة، كما يتولى موجه أول التربية الاجتماعية على مستوى الإدارة والموجه العام على مستوى المديرية باعداد مجموعة من الأسئلة حول المشروعات القومية الكبرى للدولة وعلى كل فريق سحب ورقة ليجيب عنها شفويا وتمثل ٢٥% من إجمالي الدرجة.



كما يتولى مدير وعموم تنمية المواد الدراسية والتربية الاجتماعية وضع اسئلة المسابقة للمرحلة النهائية لتحديد المدارس الفائزة من المراحل الثلاثة على مستوى الجمهورية.