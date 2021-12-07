عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تناشد المدارس بتحميل تفاصيل المشروعات القومية المصرية من موقعها وعرضها للطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات رسمية لـ المدارس توصي بضرورة تحفيز الطلاب على الاطلاع على المشروعات القومية للدولة المصرية.

وناشدت وزارة التربية والتعليم ، المديريات التعليمية والمدارس بـ تحميل الفيديو الخاص بالمشروعات القومية من موقع وزارة التربية والتعليم  عبر هذا الرابط 

http://moe.gov.eg/media/gixh31un/national-progects2021.mp4

وتم التأكيد على ضرورة وضعه على موقع كل مديرية تعليمية ، لسهولة وسرعة تداوله بين الطلاب فى المدارس،خاصة المشاركين منهم في مسابقة أوائل الطلبة للصفوف السادس والثالث الإعدادى والثالث الثانوى بالمدارس الرسمية والخاصة عربى.

كما شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة إلقاء الضوء على المشروعات القومية، التنموية القومية في المدارس ، ضمن الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير والأعمال الفنية والزيارات الميدانية .

جدير بالذكر أنه من أبرز  المشروعات القومية في الدولة المصرية حاليا : " مشروع الاستزراع السمكى ـ مشروع مدينة الأثاث ـ مشروع المليون ونصف مليون فدان ـ مشروع 100 ألف صوبة زراعية ـ مشروع مدينة العلمين الجديدة 18 ألف فدان ـ مشروع محور روض الفرج ـ مشروع المنطقة الاقتصادية  أنفاق قناة السويس ـ مشروع المليون وحدة سكنية ـ مشروع الطاقةـ مشروع العاصمة الإداريةـ مشروع حياة كريمةـ الافتتاحات الأثرية والحضارية.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار سعي الوزارة للارتقاء بالتفوق الدراسي والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، تمت الموافقة على قيام حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة عربي على مستوى الادارات / والمديريات التعليمية.

txt

التعليم تكشف موعد إجازة نصف العام

txt

تعليمات عاجلة من التعليم للمدارس بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تشكيل لجنة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم العام ومديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية والتربية الاجتماعية، كما تشكل لجنة على مستوى الإدارة برئاسة مدير الادارة وعضوية مديري المراحل التعليمية وموجهي أوائل المواد الدراسية الاساسية والتربية الاجتماعية وتقوم اللجان سالفة الذكر بالتنسيق مع لجنة التعليم بحزب مستقبل وطن على مستوى المحافظة والإدارة في جميع الإجراءات المتعلقة بالمسابقة، والالتزام بالمواعيد التي تحددها اللجنة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بتكليف المسئول الإعلامي بالمديرية الادارة بالتغطية الإعلامية للمسابقة بالتعاون مع المسئول الإعلامى بالحزب، على أن يتولى الحزب توفير الهدايا والجوائز المالية للفائزين وتقديم الحوافز المادية المشرفين والمشاركين، مع مراعاة عدم تحمل الوزارة أي أعباء مالية طبقا لما هو محدد بلائحة المسابقة ويتم تحميل الـ (C.D) الخاص بالمشروعات القومية للدولة المصرية وتوزيعه على الإدارات والمدارس المشاركة لتمكين الطلاب من الاطلاع عليها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ان المسابقة متاحة لجميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة الرسمية والخاصة عربي وتقوم كل مدرسة مشاركة في المسابقة بتشكيل فريق يتكون من 10 طلاب، أما بالنسبة لفرق المرحلة الثانوية فتكون من 9 طلاب، كما تخصص عدد 2 مشرف لكل فريق المصاحبة الفريق أثناء عقد المسابقة، ويتم تصعيد ثلاث مدارس بواقع مدرسة لكل مرحلة (ابتدائي، أعدادي، ثانوى عام من كل إدارة تعليمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن المسابقة تتم من خلال أربع مراحل

- المرحلة الاولى تتم بين المدارس على مستوى المجلس القروي أو الحي " للمناطق المقسمة إلى عدة أحياء وتتبع نفس الادارة " لتحديد المدرسة الفائزة في كل مرحلة تعليمية للتصفية على مستوى الادارة.

- المرحلة الثانية على مستوى الإدارات التعليمية وتخوض المنافسة المدارس الفائزة من المرحلة الأولى وتتم التصفيات باختيار فريق واحد لكل مرحلة تعليمية، أما

- المرحلة الثالثة على مستوى المحافظة وتخوض المنافسة الفرق الفائزة على مستوى الادارة وتتم التصفيات لتحديد الفريق الأول على مستوى المحافظة،

-  المرحلة الرابعة التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وتتم بين فرق المحافظات لتحديد

وأوضحت الوزارة أنه يتولى الموجهين الأوائل - المواد الأساسية ـ على مستوى الإدارة بوضع الأسئلة خلال المرحلة الأولى والثانية للمسابقة ووالموجهين العموم ـ للمواد الأساسية ـ على مستوى المديرية خلال المرحلة الثالثة، بوضع ورقة امثلة بها خمسة اسئلة في كل ملاة وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد في زمن قدرة (٢٠) دقيقة لكل مادة ويجيب عليها الفريق تحريرياً بنفس الورقة، كما يتولى موجه أول التربية الاجتماعية على مستوى الإدارة والموجه العام على مستوى المديرية باعداد مجموعة من الأسئلة حول المشروعات القومية الكبرى للدولة وعلى كل فريق سحب ورقة ليجيب عنها شفويا وتمثل ٢٥% من إجمالي الدرجة.


كما يتولى  مدير وعموم تنمية المواد الدراسية والتربية الاجتماعية وضع اسئلة المسابقة للمرحلة النهائية لتحديد المدارس الفائزة من المراحل الثلاثة على مستوى الجمهورية.

المشروعات القومية التربية والتعليم التعليم وزارة التربية والتعليم الطلاب

ترشيحاتنا

التعليم لـ طلاب المدارس : 19 يناير اجازة لـ هذا السبب

شاهد لحظة ضبط عصابة حاولت سرقة خط أنابيب شركة بترول بالإسماعيلية

الوزراء يرصد توقعات البنك الدولي بشأن نمو تدفقات تحويلات المغتربين خلال 2021

ترتيب كأس العرب.. صراع الصدارة يشعل قمة مصر والجزائر

مصر : نشجب استهداف الرياض بصاروخ باليستي أطلقه ميليشيا الحوثي

مفيش تأجيل .. التعليم : موعد امتحانات نصف العام 15 يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

التعليم تكشف موعد إجازة نصف العام

العاصفة بدأت.. موجة شديدة البرودة تضرب المحافظات.. انخفاض لـ 9 درجات والخميس عودة الاستقرار

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم وغدا

رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفض الإنجاب منها واتهامات متبادلة وصلت للنيابة..القصة الكاملة لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى

عبلة السينما المصرية.. من هو حبيب الفنانة كوكا الذي تخلت عن العالمية من أجله؟

مصر تستقبل عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بكورونا كإهداء من أمريكا

تنفيذا لتوجيهات السيسي .. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان

فيديو

مصر تستقبل عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بكورونا كإهداء من أمريكا

تنفيذا لتوجيهات السيسي .. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان

فيديو جراف| الأرصاد تحذر.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

فيديو جراف| حاول ابتزازه.. محمد عادل إمام يقاضي مدير صفحته

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ