موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار موجة العواصف الترابية على البلاد، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، ليعود الاستقرار في الاحوال الجوية اعتبارا من يوم الخميس القادم.

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة عدم الاستقرار على البلاد مستمرة لمدة 48 ساعة القادمة تحديدا طوال يومي الثلاثاء وغدا الأربعاء، حيث تنشط الرياح على المثيرة للرمال والأتربةعلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يؤدي انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

مناطق الامطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار يصاحبها موجة أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، تكون عى مناطق أقصى غرب البلاد ومناطق السواحل الشمالية وشمال وجنوب الدلتا تكون على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن طقس الـ 48 ساعة القادمة، تكون أجواءه شتوية بارده، حيث يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد خاصة في ساعات الليل، كما أن نشاط الرياح يتسبب في زيادة الاحساس ببرودة الطقس.

ارتفاع الأمواج في المتوسط

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الملاحة في البحر المتوسط، خلال الـ 48 ساعة القادمة، حتى انتهاء موجة الرياح والعواصف الترابية مساء غدا الأربعاء، بسبب ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط لتصل إلى 5 أمتار، وسرعة الرياح فوق البحر تتجاوز 60 كم/س.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من الخميس، تعود الأجواء مستقرة على البلاد، وتهدأ الرياح وتختفي العواصف الترابية، فضلا عن انعدام فرص الأمطار أيضا، وتستمر حالة الاستقرار حتى بداية الاسبوع القادم.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:



القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13

السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 15

شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 12