لعدم حصولهم على ترخيص.. غلق 10 محلات تجارية في البحيرة

محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مرورية مكثفة في البحيرة

وفي نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع الآتى:-

- ٢١٩ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك وتحرير ٤٩ محضر إشغال بابو المطامير

- ٢٤٩ حالة إشغال طريق مخالفة بدمنهور بنطاق شوارع (عرابى، الروضة، الاتوبيس، المعهد الديني، فلاقه ، الجيش، سيدي عمر ، الكوبري العلوي ، النفق، عبد السلام الشاذلي، المستشفى، الجمهوري)

- ٢٣٨ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بكفر الدوار.

- ٣٥ حالة إشغال طريق مخالفة بالمحمودية.

- تحرير ٦ محاضر إشغال بمركز ومدينة رشيد.

- ٦٠ حالة إشغال مخالفة بشوارع الدلنجات.

- ٦٥ حالة مخالفة ما بين متحرك ثابت ومتحرك بمركز ومدينة ابوحمص.

- بمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير ٧ محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق ١٠ محال تجارية لعدم الترخيص