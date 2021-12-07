عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

لعدم حصولهم على ترخيص.. غلق 10 محلات تجارية في البحيرة

حملات مرورية في البحيرة
حملات مرورية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية  للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رئيس مياه البحيرة يتابع الاستعدادات لمواجهة تساقط الأمطار

حملات مرورية مكثفة في البحيرة 

 

وفي نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع الآتى:-

- ٢١٩ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك وتحرير ٤٩ محضر إشغال بابو المطامير

- ٢٤٩ حالة إشغال طريق مخالفة بدمنهور بنطاق شوارع (عرابى، الروضة، الاتوبيس، المعهد الديني، فلاقه ، الجيش، سيدي عمر ، الكوبري العلوي ، النفق، عبد السلام الشاذلي، المستشفى، الجمهوري)

- ٢٣٨ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بكفر الدوار.

- ٣٥ حالة إشغال طريق مخالفة بالمحمودية.

  - تحرير ٦ محاضر إشغال  بمركز ومدينة رشيد.

- ٦٠ حالة إشغال مخالفة بشوارع الدلنجات.

- ٦٥ حالة مخالفة ما بين متحرك ثابت ومتحرك بمركز ومدينة ابوحمص.

- بمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير ٧ محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق ١٠ محال تجارية لعدم الترخيص

البحيرة حملات مرورية غلق المحلات محافظ البحيرة محافظة البحيرة

ترشيحاتنا

عثمان يستعرض أنشطة المتطوعين على مدار عام وتنفيذ برامج توعوية في 2500 مدرسة

بورشه تشارك في "جران توريزمو 7" بسيارة خاصة بقوة 1237 حصان

تعاون مصري بولندي في مشروعات الصوب الزراعية وتدوير المخلفات

إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق أسيوط بـ 242 مليون جنيه|صور

صخور نارية وانهيارات أرضية.. شاهد ماذا فعل بركان لابالما بـ إسبانيا

أول تعليق من خلية الإعلام الأمني العراقي على تفجير البصرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

التعليم تكشف موعد إجازة نصف العام

العاصفة بدأت.. موجة شديدة البرودة تضرب المحافظات.. انخفاض لـ 9 درجات والخميس عودة الاستقرار

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

مفيش تأجيل .. التعليم : موعد امتحانات نصف العام 15 يناير

رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

عاصفة فوق سطح البحر.. إنذار جديد من الأرصاد لـ سكان الإسكندرية

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمواجهة أوميكرون.. أعراض كوكتيل اللقاحات الجديد من Pfizer وAstrazeneca والمخاطر الصحية

رفض الإنجاب منها واتهامات متبادلة وصلت للنيابة..القصة الكاملة لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى

عبلة السينما المصرية.. من هو حبيب الفنانة كوكا الذي تخلت عن العالمية من أجله؟

مصر تستقبل عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بكورونا كإهداء من أمريكا

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الفئة المستحقة للجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا

مصر تستقبل عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بكورونا كإهداء من أمريكا

تنفيذا لتوجيهات السيسي .. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان

فيديو جراف| الأرصاد تحذر.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ