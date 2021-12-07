"مارفل" تتعاقد على تقديم جزء ثانٍ من فيلم Shang-Chi

قررت شركة مارفل تقديم جزء ثانٍ من فيلمها الشهير Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings، من تأليف وإخراج الأمريكي ديستين دانيال كريتون.

وقعت ستوديوهات مارفل صفقة لعدة سنوات مقبلة لتطوير مشاريع مرئية تذاع على المنصات الإلكترونية مثل هولو وديزني بلس بحسب موقع فاريتي.

حقق فيلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings إيرادات عالية في شباك التذاكر الأمريكي بلغت 225 مليون دولار، وهو أول عمل تنتجه مارفل ويقوم ببطولته أبطال خارقين من أصل آسيوي، فيما بلغت إيراداته عالميا حوالي 432 مليون دولار.

تفاصيل فيلم Shang-Chi

فيلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings هو واحد من أفلام الأبطال الخارقين الذي كانت مارفل تتطلع لطرحه منذ فترة طويلة، وتدور أحداثه حول البطل الذي يعتمد على الكونج فو كسلاحه الخاص بدلا من الأسلحة الحقيقية في مواجهة عصابة الخواتم العشر.

وتمتد أحداث فيلم Shang-Chi لأكثر من ساعتين، يقوم ببطولته الممثل الكندي سيمو ليو، بالمشاركة مع كل من أوكوافينا، ميشيل يوه، تيم روث، بيندكت وونج، وهو إخراج ديستين كريتون.

بدأ منصة ديزني بلس في إذاعة فيلم مارفل الجديد Shang-Chi في شهر نوفمبر الماضس، بعد تحقيقه نجاحا كبيرا في شباك الإيرادات العالمي.

وعرض فيلم Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings الذي أنتجته مارفل ويعد أحدث إصداراتها على ديزني بلس احتفالا بالذكرى السنوية الثانية لإطلاق المنصة.

فيلم Shang-Chi كان من بين مجموعة أخرى من العروض مثل فيلم دواين جونسون وإيميلي بلانت Jungle Cruise ، وفيلم الرسوم المتحركة الناجح Luca.

طرح فيلم مارفل Shang-Chi على ديزني بلس بعد بقائه حوالي 70 يوما في السينمات فقط،وحرصت كل من ديزني ومارفل على المخاطرة بالفيلم وطرحه في السينمات فقط على عكس فيلم سكارليت جوهانسون Black Widow الذي طرح على المنصة بالتزامن مع دور العرض.