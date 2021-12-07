هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

يتساءل الملايين من أولياء الأمور والطلاب عن حقيقة تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بـ القاهرة بعد تعطيلها في محافظتي مطروح والإسكندرية بسبب الطقس السيئ.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة أنه حتى الآن لا يوجد قرار بتعطيل الدراسة غدًا الأربعاء في المدارس بسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح ان محافظ القاهرة يبحث مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، وبناء عليه يتم تقدير الموقف وتحديد القرار النهائي .

وكان محافظ الإسكندرية ومحافظ مطروح قد أعلنا تعطيل الدراسة غداً الأربعاء 8 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظتين نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

وتقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤه غدًا الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأثنين القادم 13 ديسمبر 2021.

وتشير صور القمر الصناعى إلى الرمال المصاحبة للرياح الجنوبية الغربية النشطة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية (مطروح -السلوم-سيدى برانى -العلمين-الأسكندرية) ما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية هناك ومن المتوقع أن تتقدم إلى الداخل لتؤثر على معظم أنحاء الجمهورية مع تقدم الوقت.

واليكم بعض النصائح التى يجب إتخاذها:-

١-يجب غلق النوافذ جيدا

٢-يفضّل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج فى مثل هذه الأجواء.

٣-القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لإنخفاض مستوى الرؤية الأفقية.