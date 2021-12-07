بيان عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

أعلنت مصر للطيران، أنه على جميع المسافرين علي رحلات مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مراجعة تحديثات السفر إلى المدن الأمريكية الخاصة بجائحة فيروس كورونا الوبائي.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها، أن يتعين على كل المسافرين إلى كلا من نيويورك واشنطن، اللذين تتراوح أعمارهم من سن عامين فما فوق ضرورة تقديم شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية أو Antigen Test قبل موعد الرحلة بيوم واحد فقط أو تقديم وثائق معتمدة تفيد التعافي من فيروس كورونا في غضون 90 يوم من تاريخ السفر.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مصر للطيران، أنها تتلقى أي استفسارات بخصوص إجراءات الدول من خلال الاتصال بمركز خدمة عملاء مصرللطيران علي ١٧١٧ من اي موبايل داخل مصر أو زيارة مكاتب مصرللطيران أو أقرب وكيل سياحي.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

