بيان عاجل من السعودية بشأن اعتقال فرنسا مشتبها به في قضية خاشقجي

أعلنت السفارة السعودية في فرنسا أن المواطن السعودي المعتقل فيما يتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي، لا علاقة له بالواقعة، داعية إلى إطلاق سراحه فورا.

وطالبت السفارة السعودية لدى باريس، في بيان، السلطات الفرنسية، بإخلاء سبيل مواطن سعودي، تم إيقافه في مطار شارل ديجول، الثلاثاء، في أثناء توجهه للصعود على طائرة متجهة إلى الرياض.

وقالت السفارة في بيان: "بناء على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي، يُشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي، تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن مَن تم إيقافه لا علاقة له بالقضية المتناوَلة".

بيان صادر عن سفارة #المملكة_العربية_السعودية لدى باريس بشأن ايقاف مواطن سعودي في #فرنسا pic.twitter.com/X2YvQYBvNB — Arabie Saoudite en France (@KSAembassyFRA) December 7, 2021

وأضافت السفارة "سفارة السعودية تطالب بإخلاء سبيله فورًا، كما تود السفارة التأكيد أن القضاء السعودي قد اتخذ أحكامًا حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي، وهم حاليًا يقضون عقوباتهم المقررة".

وفي وقت سابق، أكد مسؤول سعودي لوكالة رويترز أن التقارير المتعلقة باعتقال أحد المتهمين في فرنسا لتورطه في قضية جمال خاشقجي كاذبة، موضحا أن هناك حالة خطأ في تحديد الهوية.

وأشار إلى أن المدانين بارتكاب جريمة قتل جمال خاشقجي "يقضون حاليًا عقوباتهم في السعودية".

واعتقلت السلطات الفرنسية أحد المشتبه بهم في قضية جمال خاشقجي، حسبما ذكرت الشرطة الفرنسية.

وأشارت تقارير فرنسية إلى أن المعتقل كان على قائمة للمطلوبين، ويدعى خالد العتيبي، واعتقل قبيل صعوده إلى رحلة جوية متجهة إلى الرياض.