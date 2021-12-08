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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاهد.. أوبو تستعرض هاتفا جديدا بتقنية كاميرا مبتكرة

هاتف أوبو
هاتف أوبو

استعرضت شركة أوبو Oppo، من خلال مقطع فيديو صغير، هاتفا ذكيا مطورا، يقدم نوعا جديدا من تصميم الكاميرا للهواتف الذكية، وهو بكاميرا قابلة للسحب والبروز إلى الخارج.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يركز مقطع الفيديو الذي شاركته أوبو عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، على تقنية الكاميرا المبتكرة التي سيقدمها الهاتف، حيث تظهر "الكاميرا القابلة للسحب ذاتية التطوير" الخاصة بالشركة وهي تمتد من جسم الهاتف قبل التراجع إلى الداخل مرة أخرى.

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ويشير مقطع الفيديو إلى أن الآلية المنبثقة بكاميرا أوبو القابلة للسحب مقاومة للماء، وأنها ستسحب الكاميرا تلقائيا في حالة سقوط الهاتف.

وتبرز كاميرا هاتف أوبو من القاعدة، على عكس الكاميرات الأمامية المنبثقة التي تبرز عموديا من الهاتف، وتظهر العلامات الموجودة على وحدة الكاميرا أن المستشعر يبلغ 1 / 1.56 بوصة، وأن العدسة مكافئة لـ 50 ملميتر بفتحة f / 2.4، مما يعني أنه يجب أن تكون أطول بمقدار 2x تقريبًا من عدسة الهاتف الرئيسية.

وتطلق أوبو هذا الفيديو قبل حدث Inno Day السنوي الأسبوع المقبل، وقالت إنه من المتوقع الإعلان عن الهاتف أثناء فعاليات INNO WORLD 2021 المقرر إقامتها في 14 ديسمبر الجاري، حيث تعرض الشركة غالبًا مفاهيم وتقنيات مختلفة قبل نشرها تجاريا.

أوبو تطور تقنية لشحن الهواتف الذكية بقوة 150 وات

الجدير بالذكر أن شركة أوبو تعمل على دمج تقنية الشحن بقدرة 150 وات حيث أنها قيد التجربة حاليا، ولكن ستأتي هواتف 2022  مع دعم الشحن السريع حتى 80 وات.

وسينطلق هاتف أوبو الرائد Find X4 الرائد مع دعم لقوة شحن سريع يصل لـ 80 وات، الأمر الذى سيقلل من وقت شحن البطارية، حيث يمكن لهذا المعدل أن يشحن الهاتف ذو بطارية 5000 مللى أمبير في حوالي 20 دقيقة.   

أوبو هاتف ذكي تصميم الكاميرا كاميرا قابلة للسحب تقنية كاميرا أوبو

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