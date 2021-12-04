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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاشة كبيرة وتصميم أفضل.. Reno7 SE 5G الجديد أرخص هواتف أوبو رينو 7

هاتف أوبو Reno7 SE
هاتف أوبو Reno7 SE 5G

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن هاتفها الذكي الجديد Oppo Reno7 SE 5G، والذي يعد أرخص إصدارات سلسلة أوبو رينو 7 متوسطة المواصفات، وهو سيطرح للبيع في السواق يوم 17 ديسمبر المقبل، مع ميزات قوية ومميزة من أهمها البطارية القوية والتى تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.


سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno7 SE 5G
 

وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني المتخصص، صممت أوبو هاتف Reno7 SE 5G، بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة، تبلغ دقتها 1080×2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، وتقنية HDR، تمتاز بقارئ بصمات الأصابع  مدمج أسفلها.

 

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ولعشاق التصوير، جاء هاتف أوبو Reno7 SE 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي من نوع IMX581، وبدقة 48 ميجابكسل، متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو وبيانات العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.


ويتم تشغيل هاتف أوبو Reno7 SE 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 900، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.


ويحتوي هاتف أوبو Reno7 SE 5G، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة والتي يتم شحنها عبر منفذ USB -C، بواسطة تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.

وسيتوفر هاتف أوبو Reno7 SE 5G، للبيع في الصين يوم 17 ديسمبر المقبل، بسعر حوالى 344 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و400 جنيه مصري) لنسخة 8 + 128 جيجابايت.

Oppo Reno7 SE 5G
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