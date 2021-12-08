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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، والذى نظمه مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة بالتعاون مع برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعى القديم.

وذلك بحضور كل من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة السابق، والدكتور عربى أبو زيد أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتور طارق زكي منسق البرنامج.

وبهذه المناسبة قال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن هذا  الإحتفال يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتفعيلاََ لرؤية مصر 2030، لإتاحة التعليم  بجودة عالية دون التمييز بين الطلاب.

وأشار إلى أن الجامعة تهتم بالطلاب ذوى الإعاقات بشكل خاص، فتعمل دوماً على تحسين مستوى جميع الخدمات التعليمية المقدمة لهم، كما تحرص على تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوى الإعاقات الخاصة، وتحويلهم إلى قوة منتجة.

وقدم خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد عزيز الرئيس السابق للجامعة، على ماقدمه من انجازات ودعم لمركز نور البصيرة، بالإضافة إلى تبنيه فكرة افتتاح برنامج دراسي أكاديمي خاص لهذه الفئة.

كما أوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن الطلاب ذوي الإعاقة هم جزء أساسي لا يتجزأ من كيان الجامعة، ولهم كل التحية والتقدير على تميزهم وتفوقهم الدراسي والعلمي، وأيضاً في مختلف الأنشطة الطلابية، مناشداََ الطلاب بالتحلي بروح الإرادة والعزيمة لتحقيق النجاح، والعمل بكل جد وإخلاص للوصول لقمة النجاح.

كما أوضح الدكتور كريم مصلح، أن إدارة الجامعة تسعي دائماََ لتوفير كافة الوسائل التعليمية التي تتلاءم مع مختلف حالات ذوي الإعاقة، من أجل تمكينهم من القدرة على التحصيل الكافى للعلوم الدراسية المتنوعة، بجانب متابعة المقررات العلمية والعمل على تحديد آلية فعالة وموحدة للتعامل مع هؤلاء الطلاب.

وقال الدكتور العربي أبو زيد احمد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه من ضمن فعاليات الإحتفال وقع رئيس الجامعة بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم ممثلة فى إدارة التربية الخاصة، بهدف استمرار التعاون مع مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، من خلال الاستعانة بمدربين لغة الإشارة بالإدارة لمساعدة الطلاب الصم وضعاف السمع بكلية التربية النوعية في التعليم، بالإضافة إلى المشاركة فى عدد من الأنشطة والفعاليات لخدمة الطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور عماد الصوينع، أن الاحتفال باليوم العالمي لذوى الإعاقات يوافق يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمى خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، مضيفا أن الاحتفال يهدف  إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة.

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ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أنه على هامش الإحتفالية تم تنظيم مسيرة طلابية لدعم ومشاركة الطلاب ذوي الإعاقه في فعاليات الاحتفال، كما تم عرض أفلام تسجيلية عن إنجازات الرئيس السيسي، ومركز نور البصيرة، ومعمل برنامج الفئات الخاصة.

وأشار الدكتور طارق ذكى، إلى أن هذا اليوم مخصص لدعم أصحاب ذوي الإعاقة  لزيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات من أنواع مختلفة في الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية، وكافة المجالات، إلى جانب بث التوعية والتثقيف بحقوق ذوي الإعاقة البصرية.

وفى كلمة ممثل الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، أوضح عربى محمد نعمان الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بقسم الإعلام والأول على الدفعة، وهو من ذوى الإعاقة البصرية، أن في هذا اليوم نتشارك جميعاً معا لطرح جميع آمالانا وأمانينا، مضيفاً أن مركز نور البصيرة بالجامعة هو الجهة الرسمية التي تهتم بالطلاب ذوى الإعاقات منذ أكثر من ١٥ عاماً، مقدماً كل الشكر والتقدير لمسئولي المركز على الخدمات الجليلة التى يتم تقديمها للطلاب ذوى الإعاقة بشكل مستمر.

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