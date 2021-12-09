برلمانية: سنعقد جلسات استماع حول مشروع قانون المسئولية الطبية للتوصل لأفضل صيغة

قالت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان ستعقد خلال الفترة المقبلة جلسات إستماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية بهدف التوصل إلى أفضل صيغة للقانون.

وأشارت سعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان سبب مناقشة لجنة الصحة لهذه القانون هو كثرة حالات الأخطاء الطبية وكان اخرها ماحدث مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ، مؤكدا أن هناك بعض الأطباء يقوموا بأخطاء طبية تحدث مضاعفات ، من الممكن أن تحولهم للمحاكمة.

وأكدت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع قانون المسئولية الطبيبة سيساهم فى الفصل بين الطرفين ويعاقب الجانى.

قانون فصلبينالطرفين يعاقاب

وكان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر.

وشهد مجلس النواب الثلاثاء الماضى ، الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.

وقال النائب: مصيبة يعيشها أهالي الأقصر بصفة عامة والبياضية بشكل خاص، وهناك حالة ذعر بسبب تسمم أكثر من 70 طالبا بمدرسة البياضية الابتدائية المشتركة.