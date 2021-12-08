نشرة أخبار التوك شو.. الرئيس السيسى يشهد انطلاق فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى.. والأرصاد تحذر من عاصفة تضرب البلاد

ناولت برامج التوك شو مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة ، اليوم الأربعاء حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" وجاءت ضمن أبرز تصريحاته

السيسي : التعليم يحتاج 20 سنة للوصول للجودة والنتائج المُرضية

تحدث الرئيس السيسي عن التعليم في مصر، قائلاً: " دايماً بيتقال احنا عندنا ناس اخدت الماجستير والدكتوراة، و ده شيء جميل ولكن المشكلة انها بتكون في معارف وعلوم ليست لها أشغال بالحجم اللي بيتخرجوا به الناس".

وواصل الرئيس: "لازم نحط في اعتبارنا إن التعليم يحتاج عوامل زمن أكثر بكثير من أي خطط أُخرى، وذلك للحصول على تعليم جيد ونتائج مُرضية .. واللي نتائجه هتظهر بعد 15 و20 سنة " ، لافتا " انه بعد 20 سنة، تبدأ المجتمعات تشعر بـ جودة التعليم ونتائج التطوير، والجودة .. هل مجتمعاتنا هتقدر تستحمل ده؟ ماهو اللي في الاعتبار؟".

عاصفة تقترب .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم



كشفت منار غانم ، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ، عن أن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ودرجات الحرارة والتى بدأت منذ أمس الثلاثاء ، مضيفة أنه من المقرر أن يشهد الطقس نشاط الرياح الجنوبية الغربية ويستمر اليوم الأربعاء والتى تبلغ سرعتها 50 متر كم فى الساعة والذى بدوره سيعمل على إثارة الرمال والأتربة وانخفاض الرؤية التى من الممكن أن تصل لحد العاصفة على المدن الجديدة ، الصحراوية.

غرف فندقية ونشاط تجارى وخدمي.. صندوق مصر السيادي يكشف تفاصيل تطوير مجمع التحرير



قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق هادف للربح ومعني لخلق ثروات للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أنه تم إختيار تطوير مجمع التحرير نظرًا لبعده وأهميته وأنه مسجل فى التنسيق الحضارى أنه ذو طابع معمارى متميز، مضيفا أنه فى البداية تم أخذ ترشيد من خبراء عالميين، ومن ضمنها إقامة النشاطات الاقتصادية الموجودة فى المنطقة، موضحًا أنه بناء على تلك الدراسة تم الطرح على المطورين فى أنهم لتوافق رؤيتهم مع رؤية الصندوق من ناحية تطوير مجمع التحرير.

إحدى المشاركات في الرحلة الجوية: نفسى اقابل محمد صلاح واكون ممثلة

قالت والدة ريتاج جمال، طفلة من ذوى الهمم، إن أطفالنا يفرحون من أقل شيء يقدم لهم عكس أى طفل طبيعى، لذلك فركوب طائرة خاصة بالقوات المسلحة كانت متعة وفرحة كبيرة.

وأضافت والدة ريتاج جمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى إم سى، أن الرحلة استغرقت حوالى نصف ساعة فى السماء.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للمحافظة على صحتهم من الأتربة والرمال



قال طارق غيث، أستاذ المناعة بجامعة الزقازيق، إن مرضى الجيوب الأنفية أو حساسية الأنف الجهاز المناعى لديهم ضعيف، لذلك ينصح بارتداء الملابس الثقيلة ،مضيفا أن شرب السوائل الدافئة بالنسبة لمرضى الجيوب الأنفية مهم جداً.



شاهد.. إنجازات "حياة كريمة" في مشروعات الإسكان بالريف المصري



عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، تقريرا بعنوان، خطة لتوفير "سكن كريم".. إنجازات "حياة كريمة" في مشروعات الإسكان.

ووفقا للتقرير، تعمل الدولة فى إطار خطة محكمة لتحسين مستوى المعيشة فى مصر وتوفير الخدمات بجودة عالية، وبدأ الأمر بحل أزمة المناطق غير الأمنة من خلال صندوق التنمية الحضارية، وتوفير خدمة احتياجات القرى عن طريق مبادرة حياة كريمة.

بسبب حمار حارس معبد الإسكندر الأكبر.. قصة أضخم اكتشاف أثري في القرن 21

قالت فاطمة عبد الرسول، محاضر إرشاد سياحي بمركز الدكتور زاهي حواس، إن وادي المومياوات الذهبية هو اكتشاف أثري كبير للغاية، حيث تم اكتشافه عام 96، وذلك من خلال حمار حارس معبد الإسكندر الأكبر، وهو غرب وادي المومياوات الذهبية ، موضحة أن قدم حمار الحارس تعثرت في إحدى الحُفر الموجودة في الوادي، تم اكتشاف وادي المومياوات الذهبية.



والدة مكة منصور: الرئيس السيسي جبر بخاطر كل أولادنا ورسم ابتسامة جميلة في قلوبنا جميعًا



قالت والدة مكة منصور: “إننا فى الرحلة الجوية بطائرة القوات المسلحة كنا فى منتهى السعادة، والريس رسم ابتسامة جميلة فى قلوبنا وقلوب أولادنا"، مضيفة أن الرئيس أعطانا طاقة وجبر بخاطرنا وخاطر أولادنا”.

خدمات تهمك.. كيف يمكن الاستفادة من مبادرة "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب؟

قال المهندس ياسر عبد الوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، إن التنمية المحلية قامت بعمل مبادرة من 2018 يطلق عليه" ثقافة فكر العمل الحر" من خلال ندوات الجامعات وطرح فكرة تنويرية فى كيفية صناعة المشروع ، مضيفا أن هناك العديد من الندوات والمعارض التى تساعد الشباب فى عمل مشروع صغير خاص به.

شاهد.. تساقط كثيف للثلوج في موسكو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، تساقط كثيف للثلوج في موسكو.

غطت الثلوج الكثيفة المتساقطة بغزارة العاصمة الروسية الثلاثاء ما خلق أجواء احتفالية جلبت العديد من السكان المحليين إلى حلبات التزلج على الجليد ومعارض عيد الميلاد.

