عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصائح ضرورية من الصحة العالمية لمرضى الجيوب الأنفية

أمراض الجيوب الأنفية
أمراض الجيوب الأنفية

نصح الدكتور عصام المغازى استشاري الأمراض الصدرية ومستشار منظمة الصحة العالمية، أصحاب الأمراض في الجيوب الأنفية، في ظل حالة الطقس السيء الحالية.


وقال عصام المغازي، في مداخلة هاتفية بالإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الأربعاء، أن على مرضى الجيوب الأنفية عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مضيفا أن شرب المياه بكثرة يسهل عمل الجهاز التنفسي وارتداء الكمامة أهم النصائح لمواجهة العاصفة الترابية.


وأضاف الدكتور عصام المغازى استشاري الأمراض الصدرية ومستشار منظمة الصحة العالمية، أن أي شخص يعاني حساسية الصدر، وأمراض الصدر ومتعافى من فيروس كورونا ومصاب بفيروس كورونا يفضل أن يجلس في المنزل في ظل الظروف الجوية الحالية والعاصفة الترابية التي تضرب البلاد.


وأكمل الدكتور عصام المغازى استشاري الأمراض الصدرية ومستشار منظمة الصحة العالمية، أن الاتربة تثير حساسية العين والأنف وانصح مرضى الصدر عدم الخروج من المنزل إلا في أضيق الحدود، وبعد الرجوع من الخارج على الشخص تغيير الملابس والاستحمام بالماء، ويأخذ أدوية الحساسية، ويستخدم قطرة العين وملح البحر للأنف.


وأردف الدكتور عصام المغازى استشاري الأمراض الصدرية ومستشار منظمة الصحة العالمية، أن لابد من إغلاق الأبواب والشبابيك بشكل جيد وغلق فتحات الباب والشباك بمادة لاذقة، لافتا إلى ان التوقف عن التدخين خاصة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة.
 

عصام المغازى الأمراض الصدرية الصحة العالمية لجيوب الأنفية الطقس السيئ

موضوعات متعلقة

طقس اليوم| سرعات الرياح والأتربة عالية وفرص كبيرة لسقوط أمطار

ترشيحاتنا

إغلاق المدارس .. قيود صارمة من الدنمارك لمواجهة متحور أوميكرون

تنبيه عاجل من التعليم بشأن كتابة استمارات امتحانات الإعدادية

بشرى سارة للمصريين.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والأردن بكأس العرب

أكثر من مليون أوقية.. منجم السكري يسجل أكبر نمو لاحتياطي الذهب في 10 سنوات

حكم الهبة للبنات.. 3 أمور تجعل تصرفك مقبولا وإن فسدت نيتك

أخبار الزمالك | مرتضى منصور يجري مسحة طبية عقب تأجيل الاجتماع.. وخوض التدريبات في صالة الجمانيزيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

خلال الساعات القادمة.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الجوية

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

سيارة طائشة تحطم عددا من التكاتك وتصطدم بالوحدة الصحية في الفيوم

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي بسبب 1.6 مليون جنيه

فيروس جديد قاتل ومجاعة عالمية.. كيف تنبأت العرافة العمياء بعام 2022 قبل وفاتها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

زوج في دعوى نشوز: اتفقت مع عشيقها على قتلي.. فيديو

من عاملة حمامات وجرسونة لممثلة مؤثرة.. أمينة خليل تروي قصة كفاحها| فيديو

متخرجوش من بيوتكم.. الإسكندرية تتعرض لظواهر جوية جديدة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ