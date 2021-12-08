نصائح ضرورية من الصحة العالمية لمرضى الجيوب الأنفية

نصح الدكتور عصام المغازى استشاري الأمراض الصدرية ومستشار منظمة الصحة العالمية، أصحاب الأمراض في الجيوب الأنفية، في ظل حالة الطقس السيء الحالية.



وقال عصام المغازي، في مداخلة هاتفية بالإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الأربعاء، أن على مرضى الجيوب الأنفية عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مضيفا أن شرب المياه بكثرة يسهل عمل الجهاز التنفسي وارتداء الكمامة أهم النصائح لمواجهة العاصفة الترابية.



وأضاف الدكتور عصام المغازى استشاري الأمراض الصدرية ومستشار منظمة الصحة العالمية، أن أي شخص يعاني حساسية الصدر، وأمراض الصدر ومتعافى من فيروس كورونا ومصاب بفيروس كورونا يفضل أن يجلس في المنزل في ظل الظروف الجوية الحالية والعاصفة الترابية التي تضرب البلاد.



وأكمل الدكتور عصام المغازى استشاري الأمراض الصدرية ومستشار منظمة الصحة العالمية، أن الاتربة تثير حساسية العين والأنف وانصح مرضى الصدر عدم الخروج من المنزل إلا في أضيق الحدود، وبعد الرجوع من الخارج على الشخص تغيير الملابس والاستحمام بالماء، ويأخذ أدوية الحساسية، ويستخدم قطرة العين وملح البحر للأنف.



وأردف الدكتور عصام المغازى استشاري الأمراض الصدرية ومستشار منظمة الصحة العالمية، أن لابد من إغلاق الأبواب والشبابيك بشكل جيد وغلق فتحات الباب والشباك بمادة لاذقة، لافتا إلى ان التوقف عن التدخين خاصة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة.

