يوفنتوس ينهي الشوط الأول متقدما على مالمو بهدف نظيف

أنهى يوفنتوس الإيطالي، أحداث الشوط الأول متقدما بهدف على ضيفه مالمو السويدي من اللقاء المقام حاليا على ملعب "اليانز"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة من مسابقة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021 -

وسجل المهاجم الشاب مويس كين هدف يوفنتوس فى شباك مالمو، فى الدقيقة 18 من عمر اللقاء، من ضربة رأسية مستغلا عرضية زميله بيرنارديسكى.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن تشيلسي المتصدر، ويأتي فريق زينيت ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيراً مالمو السويدي برصيد نقطة واحدة.

ويتطلع ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، لتحقيق الفوز على مالمو السويدي، من أجل إنهاء دور المجموعات في صدارة الترتيب، منتظراً تعثر تشيلسي الذي يلعب خارج أرضه ضد زينيت الروسي بنفس الجولة.

ويستهدف اليوفي إلي مواصلة النتائج الإيجابية أمام مالمو، بعد الاقتراب من المربع الذهبي للدوري الإيطالي، عقب الفوز على جنوى 2-0 في الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الكالتشيو، على ملعب "إليانز ستاديوم".

تشيلسي يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس، بينما يحتل زينيت المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم مالمو في المؤخرة برصيد نقطة واحدة.