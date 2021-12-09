أخبار التعليم| التعليم العالي: انخفاض أعداد الدارسين خارج مصر هذا العام.. التعليم تنفي منع الطلاب غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المدارس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

منتدى التعليم العالي..عبد الغفار: مناقشة إمكانيات توظيف المهارات واحتياجات سوق العمل |غدا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن حضور الرئيس السيسى اليوم فى المنتدى العالمي للتعلم العالى مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعمنا بحضوره فى المنتدى .

التعليم العالي: الثورة الصناعية خلقت أنماطا جديدة للثقافة والسياسة والاقتصاد

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المنتدى العالمي “رؤية المستقبل” مليء بالعديد من الخبراء من كل جهات العالم و كافة القائمين من الحضور أبدوا سعادتهم بالمؤتمر.

يحدث الآن .. هلال القمر يقترن بكوكب زحل سيد الخواتم

نشهد الليلة اقتران القمر مع كوكب زحل ملك الحلقات في ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الآن وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وزير التعليم العالي : انخفاض أعداد الدارسين خارج مصر هذا العام

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، بعنوان “رؤية المستقبل” خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021،

التعليم العالى: قريبا إعلان تفاصيل الـ 100 منحة للدول الإسلامية

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، بعنوان “رؤية المستقبل” خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021

وزير التعليم العالي: نحرص على الشراكات الدولية ببرامج الجامعات المختلفة لمواكبة الثورات الصناعية

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، بعنوان “رؤية المستقبل” خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى مشاركة لفيف من دول العالم الإسلامي، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة.

كتابة استمارات الامتحانات.. تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الصف الثالث الإعدادي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدارسي 2021 / 2022.

خالد عبد الغفار: مصر دائما جزء من منظومة التعليم العالمية لقدرتها على المواكبة والتطور

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمي، إن مصر دائما جزء من منظومة التعليم العالمية لقدرتها علي التأقلم علي التغيرات لمتابعة التوصيات ومواكبة وتيرة التعليم العالمية السريعة التغير.

المتيني يتفقد جناح جامعة عين شمس بالمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى

تفقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يرافقه الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم الجامعي، جناح جامعة عين شمس بالمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (GFHS)، المنعقد في نسخته الثانية، بعنوان (رؤية المستقبل).

عميد الحاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان يوضح نظام الساعات المعتمدة بالكلية

قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، إن الكلية بدأت منذ عام 1996 تحت مسمى كلية الحاسبات والمعلومات وأننا كنا من أوائل كليات الحاسبات التي تم إنشاؤها فى مصر فكنا من ضمن أول 4 كليات الحاسبات فى مصر.

التعليم العالي : نطور ونضيف برامج جديدة للجامعات لوظائف المستقبل

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، بعنوان “رؤية المستقبل” خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى مشاركة لفيف من دول العالم الإسلامي، بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة.

التعليم العالي : ندرس مقترحًا يسمح للطالب بتعددية التخصصات فترة دراسته

اكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما يفرق دولة عن أخرى قدرتها على التكيف والتسارع فى مواكبة التغيرات التى يشهدها العالم ونستطيع أن نعمل بالتوازى سواء من خلال الجامعات الحكومية العريقة يتم تحسين المناهج الدراسية وإضافة تخصصات جديدة وكثير من البرامج المعنية لوظائف المستقبل، كما نعمل على جامعات جديدة يمكن أن تكون الفرصة فى تشريعاتها وقوانينها مرونة لنحدث تواكب مع التغيرات وفى نفس التوقيت حريصين على شراكات مع الجامعات الأهلية وكذلك فى الجامعات الدولية وأيضا شاركت فى المعرض وموجود بها كل رؤساء الجامعات التى بها شراكات مع مصر.

التعليم تنفي منع الطلاب غير المطعمين بـ لقاح كورونا من دخول المدارس

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنسيق مع الجهات الصحية لتشجيع الطلاب على تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، من المرحلة العمرية (15-18 سنة) من خلال "استمارة الموافقة المستنيرة".

خلال فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي.. جلسة نقاشية حول تداعيات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة

فى إطار فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان (رؤية المستقبل) والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شهد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء جلسة نقاشية بعنوان "تداعيات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة