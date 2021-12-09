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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في لقائها ببرنامج معكم مع منى الشاذلي

في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية.. أبرز 10 تصريحات لـ ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وتحدثت ياسمين  عبد العزيز عن تفاصيل  ازمتها الصحية التي مرت بها، وفيما يلي أبرز تصريحاتها:


مكنتش متخيلة إني هطلع في برنامج أتكلم عن فترة مرضي.

القولون اتخرم عندي وجالي تسمم في الدم.

وانا داخلة العملية كنت عارفة إني مش هطلع منها.

قلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي.

دخلت العناية المركزة  وحطولي خراطيم من مناخيري ومن بوقي.

في يوم عرفة الناس كلها دعتلي وبعد يوم عرفة وروحي رجعتلي مرة تانية.

لقيت معدتي بره والامعاء بره بسبب تسمم في الدم .

التربي بيعت لي فيديو بيجهزوا فيه القبر ليا .

أنا مش خايفة من الموت  وعند ربنا أحسن من حياتنا.

مش هرفع قضية ضد  طبيب العملية وأنا مش مؤذية .
 

ياسمين عبد العزيز مرض ياسمين عبد العزيز منى الشاذلى اخبار التوك شو اخبار الفن

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