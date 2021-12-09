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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: الخيارات العسكرية جاهزة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مسؤول عسكري أمريكي إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جاهزة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وذكرت وكالة "رويترز" الإخارية إن قادة من "البنتاجون" أطلعوا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على خيارات عسكرية لمنع إيران من انتاج سلاح نووي.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن قادة عسكريين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون تدريبات عسكرية محتملة للتحضير لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية.

وأمس الأربعاء، كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، أن سلاح الجو الإسرائيلي، يستعد لإجراء مناورات جوية واسعة تحاكي هجوما ضد إيران وبرنامجها النووي.

وقالت الهيئة الإسرائيلية، إن "سلاح الجو الإسرائيلي يستعد في الوقت الحالي لمناورات واسعة ومكثفة سيتم خلالها تدريب عشرات الطائرات المقاتلة من طراز F15 و F16 و F35 وطائرات الاستخبارات (ناخشون)، على مهاجمة إيران من خلال الطيران لمسافة تزيد عن ألف كيلومتر".

وأضافت الهيئة: "ستجرى المناورات الكبيرة فوق البحر الأبيض المتوسط، في الربيع المقبل، وستقوم طائرات سلاح الجو بطلعات جوية تحاكي هجوما ضد إيران".

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ومن المقرر أن يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الليلة، إلى الولايات المتحدة ليطلب من الإدارة الأمريكية مواصلة الضغط على إيران، واتخاذ إجراءات لإظهار القوة ضدها.

ويلتقي جانتس خلال زيارته، كلا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، وذلك بالتوازي مع الاجتماعات المتوقع استئنافها في فيينا بين القوى الدولية وإيران حول مشروع طهران النووي.

وقالت هيئة "كان": "في إسرائيل يُعتقد أن هذه الإجراءات هي الأهم خلال المفاوضات مع إيران، وأنه يمكن الآن ممارسة ضغط أكبر على إيران بعد وصول المحادثات إلى طريق مسدود".
 

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