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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة وزارية لمعاينة انشاء فصول الطاقة الشمسية بواحة سيوة

تعليم مطروح تزف بشرى لطلابها.. تعرف عليها

تعليم مطروح يلتقى
تعليم مطروح يلتقى بلجنة وزارة التعليم الفنى

التقى عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، اللجنة الموفدة من الإدارة العامة للتعليم الفني لمعاينة إنشاء فصول متخصصة لتركيب وصيانة الطاقة الشمسية بواحة سيوة.

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وتضم اللجنة سمير عبد الله سليم، مدير إدارة الخطة بالتعليم الفني، ومحمد كمال كامل، بإدارة الخطة، وحسن أحمد السعداوي، موجه عام عملي طاقة شمسية وكهرباء، ومصطفى سليمان مصطفى، موجه عام كهرباء، ومحمد محمد عباس، موجه عام طاقة شمسية، وذلك بمقر ديوان عام المديرية وسط مدينة مرسى مطروح بحضور نبيل نجيب، مدير التعليم الفني.

وتناول اللقاء نتائج زيارة اللجنة لواحة سيوة بداية الأسبوع الحالي، حيث جاءت توصياتها بالموافقة على انطلاق الإجراءات التنفيذية واستصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء تخصص فني تركيب وصيانة الطاقة الشمسية بمدرسة سيوة الصناعية بنين، والذي يعد التخصص الأول من نوعه بمحافظة مطروح.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ولمسئولى التعليم الصناعى والخطة للدعم المتواصل لمنظومة التعليم الفني، مؤكداً أن المحافظة شهدت فتح العديد من الفصول الفنية النوعية ذات التخصصات الجديدة لأول مرة فى مصر بمدن مرسى مطروح وسيدى برانى وسيوة والضبعة، والتى جاءت برعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأكد أهمية التعليم الفنى الذى يعد القاطرة البشرية الحقيقية، لإنجاز التنمية الشاملة ودوره المؤثر والإيجابى فى تخريج كوادر فنية مدربة قادرة على تحمل المسئولية وتفى باحتياجات سوق العمل المحلى فى المستقبل القريب.

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