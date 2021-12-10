بعد إثبات نجاحه في علاج الزهايمر.. فوائد الفياجرا علي الصحة

يعد الفياجرا هو العلاج السحري للضعف الجنسي ، وأصبح من الواضح الآن بشكل متزايد أن الفياجرا قد يكون لها فوائد صحية أخرى.

وقد تم الكشف عن أن الدواء يوفر شريان الحياة لطفل يبلغ من العمر 12 شهرًا يعاني من مشاكل في القلب بعد ولادته قبل 16 أسبوعًا من الأوان. ومع إجراء المزيد من الدراسات حول القدرات المحتملة لهذا الدواء ، يبدو أن هناك الكثير مما يمكن أن تفعله الفياجرا.

أمراض القلب والرئةيمكن أن تساعد الفياجرا في علاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والرئة التي قد تكون مهددة للحياة والمعروفة باسم ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (PAH).

يعاني حوالي 250000 شخص في المملكة المتحدة من الهيدروكربونات الأروماتية متعددة الحلقات ، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم في شرايين الرئتين (انظر دراسة الحالة). يعتقد العلماء أن الفياجرا تحفز الأوعية الدموية في الرئتين على الاسترخاء ، مما يمنع الانقباض الذي يسبب نقص الأكسجة وأحيانًا ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

خصوبةأظهرت أول دراسة كبرى في العالم للعقار كمساعد للخصوبة أنه يزيد بشكل كبير من فرص الحمل لدى مجموعة معينة من النساء. يشير البحث ، الذي أجراه معهد شير الأمريكي للطب التناسلي في نيفادا ، إلى أنه يقوم بذلك عن طريق المساعدة في تدفق الدم إلى الرحم. لا تستطيع آلاف النساء - حوالي واحدة من كل 20 من اللواتي يطلبن العلاج - الحمل لأن بطانة الرحم لديهن رقيقة للغاية.

في كثير من الأحيان لا يمكن مساعدة هؤلاء النساء عن طريق التلقيح الاصطناعي - والذي يتضمن زرع جنين في الرحم - لأن بطانة الرحم ليست سميكة بما يكفي لدعم الحمل. تساعد الفياجرا على توسيع الأوعية الدموية ويبدو أنها تعزز نمو بطانة الرحم دون آثار جانبية.

يفيد الرجال المصابين بقصور القلبالفياجرا آمنة للرجال الذين يعانون من قصور القلب الاحتقاني (CHF) ولأنها تخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم أثناء التمرين (بما في ذلك النشاط الجنسي) ، تظهر الاختبارات أنه يمكن حتى تحسين حالتهم. في الماضي ، كان العديد من مرضى فشل القلب الاحتقاني وزوجاتهم يخشون في كثير من الأحيان من أن النشاط الجنسي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض أو حتى الوفاة.

ما يصل إلى 70 في المائة من مرضى CHF يعانون أيضًا من ضعف الانتصاب ويتوقف الكثيرون عن تناول أدوية القلب ، معتقدين أنها تسبب المشكلة ، لذلك يمكن أن تشجعهم الفياجرا أيضًا على الاستمرار في تناول الأقراص.

داء السكريوجد الباحثون في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور أن الفياجرا قد تفيد الأشخاص المصابين بخزل المعدة أو تأخر إفراغ المعدة. يمثل خزل المعدة ، الذي يعيق عملية الهضم ويسبب الجفاف وفقدان الشهية ، مشكلة لـ 75 في المائة من مرضى السكر. وجد الباحثون أن الفياجرا ساعدت على استرخاء عضلات معدة الحيوانات وأجروا تجارب على مرضى السكر من البشر. يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الأنسولين والسكر في الدم على قدم المساواة ، وهو أمر مهم للغاية. قدرة إستيعاب التمرينقد تحمي الفياجرا متسلقي الجبال من الإصابة بمشاكل الرئة المرتبطة بالارتفاعات العالية.

وجد الباحثون الألمان الذين قاموا باختبار الفياجرا على 14 متسلقًا خبيرًا أن بإمكانهم تحمل نقص الأكسجين بشكل أفضل - نقص الأكسجين - أثناء تسلق قمة الهيمالايا. اكتشفت الدراسة أيضًا أن العقار كان له تأثير مماثل على مستوى سطح البحر مما يفتح إمكاناته كمُحسِّن للأداء الرياضي.

من غير المعروف ما إذا كان الفياجرا يمكن أن يحسن وظائف الرئة لدى الرياضيين الأصحاء في الظروف العادية حيث أن الأوعية الدموية والرئة تتوسع بالفعل وتتوسع أكثر مع ممارسة الرياضة. ومع ذلك ، يمكن أن يحسن أداء خيول السباق ، التي تعاني أحيانًا من نزيف في الرئة ووذمة بعد السباق.

يساعد الوظيفة الجنسية للإناثوفقًا لإحدى الدراسات ، يمكن مساعدة النساء اللواتي خضعن لعملية استئصال الرحم أو انقطاع الطمث باستخدام الفياجرا.

في كلتا الحالتين ، تعاني النساء - فقدان إنتاج الهرمونات الأنثوية التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل جنسية مثل فقدان الإحساس والتزليق. تعمل الفياجرا عن طريق زيادة تأثير أكسيد النيتريك ، والذي بدوره يؤدي إلى تدفق المزيد من الدم إلى منطقة الأعضاء التناسلية.

السكتات الدماغية: يقول باحثون في أيسلندا إن الجين الذي يلعب دورًا في نمو الأوعية الدموية وقد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يمكن أن يحجبه عقار الفياجرا. رعاية حديثي الولادةتم الكشف هذا الأسبوع أن الطفلة المبتسرة أميليا سبال من نورويتش قد أعطيت الدواء لعلاج مشاكل القلب والرئة لديها.

ولدت قبل 16 أسبوعًا ووزنها 1 رطل 5 أونصات فقط ، توقف قلب الطفل عند نقطة واحدة.

وصف الأطباء الفياجرا لفتح شرايينها. يُعتقد أنه يعمل عن طريق زيادة تدفق الدم عبر الشريان الرئوي من القلب إلى الرئتين