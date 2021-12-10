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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي يروج للحلقة الثانية من "فهميات" على شاهد

صدى البلد

شوق الفنان أحمد فهمي جمهوره للحلقة الثانية من “فهميات” الذي يعرض على منصة شاهد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب فهمي: “الحلقة التانية من #فهميات دلوقتي على شاهد مجاناً.. مستني رأيكم 🙅🏻‍♂️”. 

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يذكر أن أكد الفنان أحمد فهمي، دعمه للكابتن محمود الخطيب فى انتخابات رئاسة النادي الأهلي، قائلا: "الخطيب هو اللي هيفوز بالانتخابات الجاية وفى المستقبل البعيد أفضل شخص مؤهل لرئاسة الأهلي هو حسام غالي لأنه شخصية قوية ومحترمة جدا وبيحب النادي بجد ومثقف وفيه كل حاجة تؤهله للرئيس المستقبلي للنادي الأهلي".

وعبر الفنان أحمد فهمي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن رأيه في أداء الأهلي مع موسيماني قائلا: "أي فريق بعد فترة بطولات وبيقى في اجهاد ولكنه حقق بطولات قوية بس احنا غير راضيين حاليا على الأداء واحنا جمهور طماع جدا ولا نحب الخسارة".

وتطرق الفنان أحمد فهمي، للحديث عن رأيه في المشاهد الجريئة، قائلا: "فى مشاهد فعلا فى السينما المصرية كانت جريئة ولكن مهمة وفى مشاهد لو اتشالت مش هتأثر وفى مشاهد ستؤثر وتبوظ الدراما".

احمد فهمي الفنان احمد فهمى موقع التواصل الاجتماعي منصة شاهد فهميات

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