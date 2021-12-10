الري: حفر 75 بئرا جوفيا في أوغندا للمناطق المحرومة من المياه النظيفة

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الحالية لدولة أوغندا، بأن مصر تقدم كافة أشكال الدعم للأشقاء بالدول الأفريقية فى مجال المياه ، حيث قامت وزارة الموارد المائية والرى بحفر عدد (٧٥) بئرا جوفيا فى أوغندا ، وإنشاء عدد (٧) سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا فى مقاطعات (كيبوجا - واكسيو – سيرونوكو - أدجومانى) ، بالإضافة لأحد السدود بمقاطعة لياتوندى والذى تم افتتاحه منذ يومين.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن العديد من المواطنين الأوغنديين كانوا يعانون من الحصول على المياه النقية والتى كانت تبعد لمسافات كبيرة يتم قطعها سيراً على الأقدام عبر مناطق معزولة وغير آمنة ، وكانت هذه المعاناة تزداد فى مواسم الجفاف ، وقد إستقبل الأهالى حفر هذه الآبار بسعادة بالغة لما توفره لهم من مصدر مستديم وقريب وآمن للمياه العذبة.

وأضاف وزير الري، أن الدعم المصرى للأشقاء الأوغنديين في مجال المياه لم يقتصر على الدعم الحكومى ولكنه إتسع ليشمل العديد من المبادرات الفردية لحفر الآبار بدولة أوغندا ، حيث تم إطلاق مبادرة "إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا الشقيقة" تحت إشراف بعثة الرى المصرى بأوغندا ، والتى تم من خلالها حفر عدد (٢٠) بئر جوفى بالجهود الذاتية بمقاطعات أوغندية مختلفة (مثل مقاطعات كاليرو وكامولى وايجانجا وجنجا وكايونجا وغيرها) ، الأمر الذى ساهم بقدر كبير في رفع المعاناة عن المواطنين البسطاء الذين كانوا يتكبدون عناء ومشقة البحث عن المياه والحصول عليها من أماكن غير صالحة للشرب تبعد أكثر من ٥ كيلومترات عن محل إقامتهم ، هذا ويتراوح عمق البئر الواحد من (٢٠ - ٣٠) متر ، و يخدم البئر الواحد قرية أو مجتمع محلى يصل عدد الأسر به إلى حوالى ١٠٠ أسرة تضم حوالى ٨٠٠ فرد في المنطقة الواحدة.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن هذه المبادرة بدأت بخطوة قام بها مهندسى بعثة الرى المصرى بأوغندا ، من خلال التبرع بجزء من راتبهم لحفر بئر مياه نظيفة بعمق حوالى ٣٠ متر لمساعدة حوالى ١٥٠ أسرة من السكان المحليين بما يتجاوز ١٠٠٠ فرد ، وهو الأمر الذى شجع العديد من المواطنين المصريين ومنظمات المجتمع المدني في مصر على المشاركة في هذه المبادرة وحفر آبار إضافية بالعديد من المقاطعات الأوغندية.

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