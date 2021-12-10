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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد لقائها الرئيس السيسي.. رئيس جامعة بني سويف يدعو الطفلة آية لزيارة منطقة سقارة الأثرية

الرئيس السيسي والاطفال
الرئيس السيسي والاطفال اصحاب الهمم

وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور غادة علي حمود عميد كلية السياحة والفنادق بالتواصل مع  آية حسن شلتوت الطفلة الموهوبة من ذوي الهمم "قادرون باختلاف" لترتيب زيارة لمنطقة سقارة الأثرية بعد أن تمنت الطفلة أن تكون مرشدة سياحية خلال لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الثالثة الأسبوع الماضي.

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وأكد الدكتور منصور على حرص واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم ورعايتهم والاستفادة من الموهوبين منهم في كل المجالات، وتلبية كافة مطالبهم من دوره الأبوي والإنساني الدائم لذوي الهمم واهتمام الدولة بهذا الملف.

 

وأوضحت الدكتور غادة علي حمود عميد كلية السياحة والفنادق أنها تواصلت مع والدة الطفلة الموهوبة "آية" ووجهت لها الدعوة لقضاء يوم بمنطقة سقارة الأثرية، برفقة أساتذة وطلاب قسم الإرشاد السياحي بالكلية، حيث عبرت والدة الطفلة عن سعادتها بالدعوة، والتي تأتي تلبية لتحقيق حلم ابنتها "آية" موجهة الشكر لرئيس الجمهورية وللدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ولكلية السياحة والفنادق.
 

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