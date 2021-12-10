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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إكس بوكس .. أزمة جديدة بين آبل ومايكروسوفت |تفاصيل

أزمة جديدة بين آبل
أزمة جديدة بين آبل ومايكروسوفت والسبب "إكس بوكس"

تفاقمت الأزمات في الفترة الأخيرة بين عملاقتى التكنولوجيا، آبل و مايكروسوفت، ولكن يبدو أن الأزمة أصبحت تتصاعد أكثر حيث كشفت تقارير أن آبل رفضت طلبا من مايكروسوفت بشأن إتاحة تطبيق إكس بوكس على متجرها للتطبيقات App Store .

وبحسب تقرير من موقع The Verge فإن آبل تتعنت بشأن سياسة متجر لتطبيقات الخاص بها والذى يمثل واحدا من أكبر مصادر الربح لها ، حيث ترفض إتاحة العديد من تطبيقات الألعاب على متجرها ومن بينهم تطبيق إكس بوكس لألعاب الفيديو والخاص بمايكروسوفت.

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وقدم لوري رايت ، رئيس قسم تطوير الأعمال في إكس بوكس، اقتراحًا لشركة آبل ، والذي من شأنه أن يسمح لشركة مايكروسوفت بوضع تطبيقات ألعاب فردية على متجر iOS دون شغل مساحة التخزين الخاصة بالمستخدم، وطلب السماح لشركة مايكروسوفت بوضع تقنية البث الخاصة بها داخل تطبيق Gaming Pass وحده.

ويعتبر طلب مايكروسوفت لآبل هو بمثابة منح الشركة طريقة لجعل تطبيقات اللعبة نفسها بحجم 30 ميجابايت بدلاً من 150 ميجابايت التي ستكون عليها إذا تم دمج تقنية البث الخاصة بها في كل منها.

وجاء رد آبل بالرفض على طلب مايكروسوفت ، حيث قالت آبل إن اقتراح مايكروسوفت لم يلتزم بإرشادات مراجعة متجر التطبيقات ، وعلى وجه التحديد شرط استخدام الشراء داخل التطبيق لإلغاء قفل الميزات أو الوظائف الإضافية داخل التطبيق.

ونفت مايكروسوفت أن تكون عمليات الشراء داخل التطبيق عاملًا في رفض آبل، مما جعلها في النهاية تركز على التطوير لتمنح مستخدمي iOS الوصول إلى xCloud عبر متصفح سفارى، كما أكدت مايكروسوفت أنها ستستمر في البحث عن حلول قابلة للتطبيق من شأنها أن تسمح لألعابها بالدخول إلى متجر التطبيقات.

وفي وقت سابق، دخلت آبل فى معركة ضد مايكروسوفت للبرمجيات، وذلك بعد شهادة مسئولة لديها فى المحكمة فى قضية آبل وفورتنايت، قالت فيها إن الشركة لم تحقق أى أرباح من أجهزة الألعاب إكس بوكس، الأمر الذى من شأنه سيؤثر على موقف آبل القانونى بالسلب، حيث تفرض آبل رسوم 30٪ على أى أرباح للتطبيقات فى متجرها. 

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