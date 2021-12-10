رحلات اليوم الواحد تنعش معالم بورسعيد السياحية

شهدت محافظة بورسعيد اليوم الجمعة، توافد العديد من رحلات سياحة اليوم الواحد للزائرين من جميع المحافظات، لزيارة العديد من المناطق السياحية ببورسعيد وعلى رأسها حديقة فريال والتى اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمين للمحافظة وذلك بعد التطور الحضارى والجمالى الذى شهدته حديقة فريال التاريخية والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرا . وكذلك سوق الاسماك الجديد والبازار الجديد وشارع 7/3 السياحي وجبال الملح بمدينة بورفؤاد.

أعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة تلك المناطق مؤكدين بأن بورسعيد تمتلك مقومات سياحية رائعة و مصممة على الطراز الأوروبى ، وأن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومنها منطقة الملاحات ببورفؤاد .

هذا وشهدت مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، هذا و يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية

كما حرص زوار مدينة المدينة علي الذهاب لجبال الملح وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات من مصنع لإنتاج الملح إلي مزار سياحي.

وعن وتوافد الآلاف لزيارة جبال الملح صرح السيد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بأن المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.

كما أشار رئيس مجلس المدينة إلى فوائد الجلوس على الملح، والذي يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعي وتابع سيادته أن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا .

هذا و تعد جبال الملح بمدينة بورفؤاد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة، حتي أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر، ويحرص الزائرين علي التزحلق عليها. حيث يلتقط المصورين فوتوسيشن للزوار، يشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة، ويقوم الزوار بالقاء الملح إلي أعلي، ليري من يشاهد الصور جبال من الثلج وتساقط للثلوج علي رأس الزائر.



وتعتبر جبال الملح في مدينة بورفؤاد عبارة عن مجموعة من جبال كبيرة، تتميز بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي، ويمكن الوصول لجبال الملح، التي تقع في بورسعيد بمنطقة بورفؤاد من خلال ركوب المعدية المجانية عبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات.

وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي .

يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد حاليا اقبالا من الزائرين من مختلف المحافظات لمشاهدة التطورات التى حققتها المدينة فى مختلف المجالات واهمها المجال السياحى والاسواق وتقديم خدمات مميزة للزائرين

IMG-20211210-WA0016

IMG-20211210-WA0017

IMG-20211210-WA0018

IMG-20211210-WA0019

IMG-20211210-WA0010

IMG-20211210-WA0009

IMG-20211210-WA0011

IMG-20211210-WA0005

IMG-20211210-WA0006

IMG-20211210-WA0004

IMG-20211210-WA0012

FB_IMG_1639148905774

FB_IMG_1639148903392

FB_IMG_1639148898465

FB_IMG_1639148900821

FB_IMG_1639148896284

FB_IMG_1639148894051

FB_IMG_1639148891638

FB_IMG_1639148889310

FB_IMG_1639148884617

FB_IMG_1639148886931

FB_IMG_1639148882371

FB_IMG_1639148880183

FB_IMG_1639148875902

FB_IMG_1639148878052

FB_IMG_1639148873704

FB_IMG_1639148871457

FB_IMG_1639148866647

FB_IMG_1639148869278

FB_IMG_1639148864429

FB_IMG_1639148862246

FB_IMG_1639148857438