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توك شو

سد جوليوس نيريري بتنزانيا

المقاولون العرب: الاستعانة بأفضل المهندسين المصريين لإنشاء كوبري بمشروع سد جوليوس نيريري

المهندس أحمد العصار
المهندس أحمد العصار

قال المهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إنه تم الاستعانة بأفضل المهندسين في مصر لإتمام إنشاء الكوبري الذي يعد ضمن مكونات مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا.

وأضاف أحمد العصار ، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة من تنزانيا عن سد جوليوس نيريري والمذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إنشاء كوبري ضمن مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا.

سد جوليوس نيريري

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى أن الكوبري جزء مساعد وضروري خاصة أنه سيتم نقل الأجزاء الثقيلة الخاصة بالتوربينات التي سيتم تركيبها في السد.

وتابع أحمد العصار، أن التوربينات قد يصل وزنها إلى 200 طن والكباري في الدول تصل الطاقة القصوى لها ما بين 90 إلى 120 طن وهو ما يناسب المرور العادي ولكن في تنزانيا يتم إنشاء كوبري بمواصفات خاصة.

 

أحمد العصار المقاولون العرب تنزانيا سد جوليوس نيريري مصر

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