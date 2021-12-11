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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فايند أكس بتصميم أنيق.. سعر ومواصفات هاتف أوبو الاستثنائي Oppo Finx X4

هاتف أوبو Oppo Finx
هاتف أوبو Oppo Finx X4

تستعد شركة أوبو Oppo العالمية، لإطلاق جيل جديد من هواتف سلسلة Find X الفاخرة، تحمل المزيد من المواصفات المبتكرة والعديد من الميزات الرائدة.

ووفقا لما ذكره موقع "gizchina"، أشارت بعض التوقعات إلى أن أوبو تعمل على تطوير هاتف Oppo Finx X4، والذي سيعمل بأحدث معالجات ميدياتك من نوع Dimensity 9000، بدقة تصنيع 4 نانومتر.

 

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تسريب سعر ومواصفات OPPO FIND X4 فايند أكس 4

وسيمتاز هاتف أوبو الرائد Oppo Finx X4، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة عرض QuadHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا.

ويشاع أن هاتف أوبو Oppo Finx X4، سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة  256 أو 512 جيجابايت، من نوع UFS 3.1.

وسيتمتع Oppo Finx X4، ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، كما سيدعم هاتف أوبو تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

وسيأتي هاتف أوبو Finx X4، مزودا بكاميرا خلفية ثلاثية، مع اثنان من المستشعرات بدقة 50 ميجابكسل، متصلة عدسة تليفوتوغرافية 13 ميجابكسل، وسيمتاز الهاتف المرتقب بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وكما سيكون للهاتف هيكل سميك إلى حد ما مصنوع من الألمنيوم، مع تصميم خلفية مشابه للإصدار السابق Find X3.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هاتف أوبو Oppo Find X4، حوالى 707 دولارات (أي ما يعادل 11 ألف جنيه مصري)، لنسخة 8 + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر الإصدار 12+ 512 جيجابايت حوالى 785 دولارا أمريكيا (أي ما يزيد على 12 ألف جنيه مصري).

هاتف أوبو Oppo Finx X4
أوبو OPPO Oppo Finx X4 أوبو فايند أكس 4 سعر ومواصفات أوبو Finx X4

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