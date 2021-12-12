أوميجا 3 للأطفال.. المصادر والجرعة والفوائد والآثار الجانبية.. الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية

هل يمكن للأطفال تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية؟

ما هي فوائد أوميغا 3 للأطفال؟

ما هي مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية للأطفال؟

ما هي الجرعة الموصى بها من أوميغا 3 عند الأطفال؟

هل هناك أي آثار جانبية لأوميغا 3؟



أحماض أوميغا 3 الدهنية هي أحماض دهنية أساسية تعتبر مفيدة لصحة القلب. قد تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الاضطرابات الأخرى مثل السكري والسكتة الدماغية والتهاب المفاصل والربو والمشاكل النفسية وحتى بعض أنواع السرطان. أحماض أوميغا 3 الدهنية هي نوع من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFA) وتحتاج إلى الحصول عليها فقط من مصادر غذائية.



أحماض أوميغا 3 الدهنية المهمة طويلة السلسلة هي حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض إيكوسابنتانويك (EPA) وتوجد في الأطعمة البحرية مثل الأسماك الزيتية. تتكون أوميغا 3 قصيرة السلسلة من حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، والذي يوجد غالبًا في الأطعمة النباتية مثل بذور الكتان وبذور الشيا يخبرك هذا المنشور بأهمية وجرعة ومصادر طعام أوميغا 3 للأطفال.

هل يمكن للأطفال تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية؟



نعم ، يمكن للأطفال تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية من خلال دمج الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية في نظامهم الغذائي. المكملات الغذائية ، مثل مكملات زيت السمك ، متوفرة أيضًا ويمكن استخدامها إذا كان النظام الغذائي وحده لا يوفر الكميات الموصى بها. يجب عليك التحدث إلى طبيب الأطفال أو أخصائي التغذية قبل إعطاء مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية لطفلك .

ما هي فوائد أوميغا 3 للأطفال؟

هناك العديد من الفوائد العلاجية للأوميجا 3. الأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6 هي مكونات غشاء الخلية. ينظمون خصائص غشاء الخلية مثل السيولة والنفاذية والمرونة. تلعب هذه الأحماض الدهنية أيضًا دورًا في وظيفة الإنزيمات والمستقبلات المرتبطة بالغشاء. تتكون جميع أجزاء الجسم من خلايا ، لذا فإن أي شيء يحسن وظيفة الخلية يفيد جميع أجهزة الجسم.

قد يوفر الاستهلاك المنتظم لأوميجا 3 الفوائد التالية.

الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية: أظهرت الدراسات السريرية أن أوميغا 3 لديها القدرة على تقليل الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية في الجسم وزيادة البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL) أو الكوليسترول الجيد. قد يؤدي إدراج هذه الأحماض الدهنية منذ الطفولة إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والجلطات الدموية في المستقبل.

تحسين الرؤية: توجد تركيزات عالية من DHA في أغشية الخلايا الشبكية. DHA وأوميغا 3 الأخرى مطلوبة للتطور الطبيعي للرؤية. قد تشارك هذه الأحماض الدهنية في تجديد صبغة الشبكية رودوبسين ، مما يساعد على تحويل الضوء الذي تتلقاه الشبكية إلى صور مرئية في الدماغ. تشير الدراسات إلى أن نقص أوميغا 3 قد يسبب عيوبًا وظيفية في الرؤية.

يساعد على نمو الدماغ: يساعد كل من EPA و DHA في إجراء وظائف الدماغ المهمة مثل نقل الإشارات العصبية والنشاط العصبي والتعبير الجيني وتكوين الميالين (نضوج بعض الخلايا العصبية حيث يتشكل غطاء من المايلين حول المحاور مما يسمح للنبضات العصبية بالسفر بشكل أسرع). يتكون حوالي 50٪ من الوزن الجاف لدماغ البالغين من الدهون ، حوالي 35٪ منها من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs). يشكل DHA وحده 30٪ من فوسفوجليسريد المادة الرمادية وهو ضروري لنمو الأعصاب السليم وصحة الدماغ. قد يكون أوميغا 3 مكملات مفيدة للحد من مخاطر الاضطرابات المعرفية والسلوكية مثل نقص الانتباه وفرط النشاط اضطراب (ADHD)، طيف التوحد اضطراب (ASD)، و عسر القراءة في الأطفال.

تقليل الاكتئاب: تم العثور على مستويات منخفضة من دهون أوميغا 3 في الدم بين الأفراد المصابين بالاكتئاب. تشير الدراسات إلى أن وكالة حماية البيئة قد تكون أكثر فاعلية في تحسين أعراض اضطراب الاكتئاب الشديد (المزاج المكتئب ، والتهيج ، والتعب ، وانخفاض المتعة ، وصعوبة التركيز) لدى الأطفال والمراهقين.

تحسين المناعة: تعمل أحماض أوميغا 3 الدهنية ومستقلباتها على تعديل المكونات المختلفة للاستجابة المناعية وإظهار نشاط مضاد للالتهابات. قد يكون هذا مفيدًا في السيطرة على أعراض الحساسية والربو عند الأطفال.

تقليل الحساسية للضوء: قد تقلل PUFAs ، وخاصة EPA ، من التهاب الجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية ، مثل حروق الشمس ، وتحمي من تثبيط المناعة الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية ، والسرطان ، وشيخوخة الجلد ، وتفاعلات الحساسية للضوء.

ما هي مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية للأطفال؟



قد يحصل الأطفال على احتياجاتهم اليومية من أحماض أوميغا 3 الدهنية من الأطعمة المتوفرة بشكل طبيعي أو الأطعمة المدعمة أو مكمل أحماض أوميغا 3 الدهنية .

تعتبر زيوت الأسماك المصادر الرئيسية لـ EPA و DHA. يتم الحصول عليها في الغالب من الأسماك الدهنية في المياه الباردة مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين.

قد يحصل الأطفال على ALA من العديد من المكسرات والبذور ، مثل بذور الكتان وبذور الشيا والجوز. تشمل المصادر الأخرى الزيوت النباتية مثل زيت بذور الكتان وزيت فول الصويا وزيت الكانولا.

تشمل الأطعمة المدعمة أنواعًا معينة من الزبادي والعصائر والحليب ومنتجات الصويا والحبوب.

قد يتناول الأطفال المكملات الغذائية ، بما في ذلك زيت السمك وزيت الكريل وزيت كبد سمك القد وزيت الطحالب لتلبية احتياجاتهم اليومية الموصى بها من أحماض أوميغا 3 الدهنية.

ما هي الجرعة الموصى بها من أوميغا 3 عند الأطفال؟

فيما يلي الجرعة المناسبة للعمر من أوميغا 3 للأطفال على النحو الموصى به من قبل الخبراء.

عمر أولاد الفتيات

1-3 سنوات

0.7 جرام / يوم

0.7 جرام / يوم

4-8 سنوات

0.9 جرام / يوم

0.9 جرام / يوم

9-13 سنة

1.2 جرام / يوم

1.0 جرام / يوم

14-18 سنة

1.6 جرام / يوم

1.1 جرام / يوم

هل هناك أي آثار جانبية لأوميغا 3؟



لا توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) باستهلاك أكثر من خمسة جرامات يوميًا من EPA و DHA معًا من المكملات الغذائية ومصادر الطعام. قد تظهر الآثار الجانبية لأوميغا 3 ، حتى في الجرعات الآمنة ، لدى بعض الأفراد ولكنها عادة ما تكون خفيفة وقد تشمل ما يلي.

طعم مريب في الفم

رائحة الفم الكريهة

اضطراب المعدة

حرقة من المعدة

غثيان

إسهال

صداع الراس

عرق كريه الرائحة

هناك الكثير من الخيارات لجعل طعام طفلك غنيًا بأوميغا 3 من خلال تضمين الأسماك والبذور وزيوت البذور. يمكنك تقديم مكملات أوميغا 3 لمن يصعب إرضاؤهم بعد استشارة الطبيب. يجب إعطاء المكملات بالجرعة التي يصفها الطبيب والتوقف عن إعطائها إذا نصح الطبيب بذلك. عادة ما تكون المصادر الغذائية للأوميغا 3 مفضلة. استشر أخصائي الرعاية الصحية لطفلك أو اختصاصي التغذية المسجل للتأكد من حصول طفلك على العناصر الغذائية الكافية ، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية ، للنمو والتطور بشكل عام.