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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من مفوضية الانتخابات في ليبيا بشأن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

مفوضية الانتخابات
مفوضية الانتخابات الليبية ترجئ نشر قائمة مرشحي الرئاسة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، السبت، تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم.

ولم تحدد المفوضية العليا للانتخابات موعدا جديدا لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

وحسب اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.

وقالت مفوضية الانتخابات في ليبيا إنه لا يزال يتعين عليها أن "تتبنى بعض الاجراءات القضائية.. وأخرى قانونية.. قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية".

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وأضافت المفوضية أنها تحرص على ألا يكون دور المفوضية مقتصراً على تنفيذ القانون فقط، بل يمتد إلى إصلاحه وتطويره في المستقبل كذلك.

وتحاول ليبيا تجاوز أزمة سياسية كبيرة مستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

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