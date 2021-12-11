نيفين منصور: الإدمان يغلق الطريق فى وجه سالكه ..والتضامن تكرم متعافين غدًا.. فيديو

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن السير فى طريق الإدمان، يجعل كل شئ مغلق فى طريق المدمن، ويجعل حياته تتغير إلى الأسوأ.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن هناك نماذج تستحق التكريم، تعافت من الإدمان، مؤكدة وزارة التضامن الإجتماعي تكرم غدًا نماذج متعافية من الإدمان، ومتطوعون لمساعدة زملاء أخرين.

ولفتت إلى أنها استقبلت من قبل نماذج كثيرة تعافت من الإدمان، وتحدثوا عن المأساة التى كانوا يعيشون فيها، ورحلتهم لـ الوصول لـ الطريق الصحيح.

أشارت إلى أنها تنصح الجميع بعد الذهاب لـ هذا الطريق الصعب، و المأساوي، وتحدث عن قضية سفاح الإسماعيلية الذى قام بقتل شخص أكبر منه وذلك بسبب الإدمان، وقالت :" المتهم فى القضية قام بالقتل وبعد ذلك تجول برأس المجنى عليه".

