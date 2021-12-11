"البنك المركزي": طباعة 578 مليون جنيه من فئة الـ 50 قرشا خلال شهر

ثبت البنك المركزي المصري من عمليات طباعة وإصدار فئة الـ 25 قرشا عند 177 مليون جنيه في الفترة من يناير حتي أغسطس من العام الجاري.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن طباعة وإصدار فئة الـ 50 قرشا بلغت 578 مليون جنيه في أغسطس الماضي مقارنة بـ 576 مليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 575 مليونا في يونيو 2021.



ووصلت قيمة ما تم طباعته وإصداره من فئة الـ جنيه لـ 2.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 2.04 مليار جنيه في يوليو 2021 ومقارنة بـ 2.03 مليار جنيه في يونيو من نفس العام .



وبحسب التقرير قلص البنك المركزي من حجم طباعة فئة الـ 10 جنيهات بمعدلات طفيفة ليصل حجم طباعتها في أغسطس الماضي بقيمة 5.3 مليار جنيه بعد أن كانت 5.602 مليارا في يوليو الماضي ومقارنة بـ 5.9 مليارا في يونيو من نفس العام.



وبلغ حجم طباعة فئة الـ 5 جنيهات حوالي 4.3 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.42 مليار جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 4.202 مليار جنيه في يونيو 2021.