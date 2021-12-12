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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكاميرات مصورة كل حاجة.. زميل ضحايا حادث الشيخ زايد يكشف تفاصيل جديدة|فيديو

الـ 4 شباب ضحايا
الـ 4 شباب ضحايا حادث الشيخ زايد

كشف يحيى أشرف، زميل ضحايا حادث الشيخ زايد، عن ما حدث قبل الحادث، قائلاً: "أنا كنت طالع أنام لأني كنت راجع البيت متأخر، وسعيد اتصل بيا وقالي تعالى ننزل قولتله لاء أنا تعبان هنام مش عايز أنزل .. وقالي أنا هعدي عليك بالعربية بس قولتله لاء مش عايز أنزل أنا هنام".

وأضاف يحيى أشرف في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "نمت وصحيت تاني يوم لاقيت جاري بيتصل بيا بيقولي الحق صحابك اتوفوا .. قولتله صحابي مين .. حكالي اللي حصل .. روحت على المستشفى لاقيتهم ميتين".

وتابع زميل ضحايا حادث الشيخ زايد قائلاً: "انا في تالتة ثانوي، والأربعة اللي ماتوا كانوا في 2 ثانوي .. سعيد كان بيحب ياخد العربية فكان اليوم اللي ياخدها بيلمنا بقى ونخرج أي مكان أو نتمشى بالعربية".

وواصل يحيى أشرف قائلاً: " الأربعة عندهم 18 سنة، ومطلعين رخصة قيادة .. وكنا بنخرج نقعد على القهوة ونشرب أي حاجة .. ولما اتصلوا بيا كانوا نازلين على الساعة 1 أو 2 بالليل".

وأكمل زميل ضحايا حادث الشيخ زايد قائلاً: "اللي سمعته إن اللي كان سايق العربية اللي خبطتهم هو ابن رجل أعمال  واتصل بواحدة بعد الحادث، أخته أو واحدة صاحبته تقريباً، ونزل من العربية وراح ركب معاها في عربية BMW .. وفيه كمباوند هناك لسة بيتبني والكاميرات مصورة كل حاجة بالتفصيل".

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