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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. اجتماع أمني رفيع المستوى بين قوات البيشمركة والعمليات المشتركة

العراق
العراق

أفادت قناة الغدير العراقية بأن وفد أمني رفيع المستوى من قيادة العمليات المشتركة وصل ، اليوم الأحد، إلى قضاء مخمور للقاء وفد من قوات البيشمركة .

ولفت البيان إلى أن وفداً أمنياً رفيع المستوى برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وصل إلى قضاء مخمور للاجتماع مع رئيس أركان قوات البيشمرگة.

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وألمح البيان إلى أن الهدف من الإجتماع هو التباحث والتنسيق الأمني في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك.

وأوضح، أن الوفد سيناقش العمليات المشتركة والتعاون المتبادل وبحضور قادة المحاور وقائدي عمليات نينوى وغرب نينوى

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