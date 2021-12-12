أحد أبطال قادرون باختلاف: احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي غيرت الكثير في حياتنا

قال محمود أحمد، أحد أبطال قادرون باختلاف، إن احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسى غيرت الكثير في حياتنا، لافتاً:" انا كنت علطول بكون قاعد لوحدى .. لكن دلوقتى انا عندى اصحاب من الحفلة ".

وأضاف أحد أبطال قادرون باختلاف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أنه استمتع كثيراً برحلة الأقصر، خاصاً بعد التعرف على معالم مصر الجميلة فى معبد الكرنك وأسوان وطريق الكباش.

وتابع أحد أبطال قادرون باختلاف، أن أهالى المحافظة والمسؤولين كانوا مهتمين بنا جداً واستقبلونا بشكل جيد، ونصح المصريين،" اللى لسه ما زارش الأقصر فوراً يروح لان المكان جميل جداً".

نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلة ترفيهية إلى مدينة الأقصر لأطفال مبادرة (قادرون باختلاف) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتشجيع الشباب والأطفال المصريين من ذوي الهمم ، صرح بذلك الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران .

وأضاف أبو العينين " في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني تشارك مصر للطيران عبر تاريخها الممتد في دعم ورعاية كافة المبادرات وبرامج المسئولية المجتمعية في مختلف المجالات العلمية والرياضية والاجتماعية والثقافية وغيرها لخدمة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة للتخفيف عنهم وتذليل كافة المعوقات والتحديات التى تواجههم وتحقيق أحلامهم فى مستقبل أفضل للقيام بدور في خدمة وطنهم ، ويسعدنا دائما خدمتهم علي متن رحلات الناقل الوطني مصر للطيران من خلال فرق عمل مدربة لتسهيل إجراءات سفرهم " .

واستقبل اليوم الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات مصر للطيران الطفلة بسملة وعدد من أطفال ذوى الهمم ومرافقيهم بمبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي وقام سيادته بالترحيب بهم واستضافتهم باستراحات مصر للطيران وتوزيع الهدايا التذكارية وانهاء إجراءات سفرهم علي رحلة مصر للطيران رقم MS62 المتجهة إلى مدينة الأقصر لتحقيق أمنياتهم في خوض تجربة السفر وتنظيم برنامج ترفيهي من خلال قطاع مصر للطيران للسياحة (الكرنك ) لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة مثل معبدي الأقصر والكرنك وطريق الكباش .

ويأتي تنظيم مصر للطيران لرحلة الأقصر اليوم تجربة سفر فعلية بمختلف مراحلها عقب استقبال أكاديمية مصر للطيران للتدريب أمس لعدد من أطفال ذوي الهمم لعمل جولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أحدث أجهزة الطيران التمثيلي التي قاموا بعمل محاكاة لرحلة سفر عليها ، حيث أعرب الأطفال وذويهم عن سعادتهم بهذه التجربة واستضافة وزارة الطيران المدني ومصر للطيران .

جدير بالذكر أن مصر للطيران قررت اعتبارا من شهر أغسطس الماضي منح 20 % تخفيض لذوي الهمم و10 % لمرافقيهم من أقارب الدرجة الأولى على أسعار جميع تذاكر مصر للطيران بالإضافة إلي منحهم 500 ميل إضافي عند انضمامهم لبرنامج المسافر الدائم Egyptair Plus وذلك من منطلق مسئوليتها المجتمعية التي تضعها الشركة الوطنية في مقدمة أولوياتها.