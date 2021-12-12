مياه الفيوم: قافلة لتعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة بقرى مركز إطسا

أوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن إدارة التوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية قامت بتنفيذ قافلة مائية شاملة بقرية منية الحيط بمركز إطسا من أجل تعريف المواطنين بالمجهودات التى تبذلها الدولة والمشاريع التي تنفذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري بمركزى إطسا ويوسف الصديق.

وأشار عبدالجليل أن اتجاه الدولة ومشاريعها يصبان في مصلحة المواطن وبالتالي كان لزاما على كافة الجهات التنفيذية داخل الدولة التكاتف من أجل التواصل مع المواطنين لاطلاعهم وتعريفهم بحجم المشروعات المنفذة منذ أن أطلق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرته حياة كريمة والتى تهتم بحياة الإنسان داخل الريف المصري ومن هذا المنطلق أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم حملاتها التوعوية والتى تنفذها داخل القرى المستهدفة منذ إطلاق المبادرة لرفع الوعى لدى المجتمع حيث تم تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات داخل قرية منية الحيط بمركز إطسا.

ضمنت ندوة توعية للسيدات بأهمية مياه الشرب وترشيد استهلاكها والحفاظ على مصادرها من التلوث ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التى تبذلها الشركة فى توفير كوب مياه نظيف صحى لكل مواطن والتخلص الأمن من الصرف الصحى بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على البنية التحتية التى تنفذها الدولة والتى هى ملك للمواطن كما تم تعريفهم بمبادرة حياه كريمة وعمليات المد والتدعيم والاحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحي والتى تبلغ نحو ١٢ ألف متر طولى وبأقطار مختلفة من أجل استيعاب تصرفات المنازل والمواطنين نتيجة التوسع العمرانى والزيادة السكانية.

وأضاف أن الأنشطة تضمنت أيضا ورشة لتعليم السيدات على أعمال تصليح السباكة المنزلية الخفيفة من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه من الاهدار وتنفيذ حملات لطرق الأبواب لتعريف المواطنين بمشروعات مبادرة حياه كريمة واستطلاع رأى للمواطنين عن الخدمات التي تقدمها الشركة هذا بجانب استمارة مسح ميدانى من أجل التعرف على احتياجات المواطنين

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