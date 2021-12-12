مجلس الشورى البحريني: زيارة ولي العهد السعودي تفتح مسارات جديدة للتعاون

أكد مجلس الشورى البحريني أن زيارة ولي العهد السعودي، وما نتج عنها من توقيع مذكرات تفاهم في العديد من المجالات، تفتح مسارات جديدة للتعاون والتنسيق المشترك، وتشكل صفحة جديدة للمنجزات والنجاحات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين.

وثمن المجلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم - انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - البحريني برئاسة وليي العهد بالمملكتين، وحرصهما على دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة، والدفع نحو مزيد من الشراكات الاستراتيجية، واستثمار الفرص الواعدة، والتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والثقافية والسياحية والاقتصادية والرقمية، التي تسهم في تعميق التكامل والتعاون المثمر بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين.





وأشار إلى أن الموضوعات والقضايا التي بحثها ملك البحرين، وولي العهد السعودي، تجسّد الاهتمام والمتابعة من القيادة الحكيمة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكل ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وينهض بالبرامج التنموية المعززة لتقدم ونماء الدول، وترسّخ في الوقت ذاته الوحدة الخليجية والعربية.