عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الشورى البحريني: زيارة ولي العهد السعودي تفتح مسارات جديدة للتعاون

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

 أكد مجلس الشورى البحريني أن زيارة ولي العهد السعودي، وما نتج عنها من توقيع مذكرات تفاهم في العديد من المجالات، تفتح مسارات جديدة للتعاون والتنسيق المشترك، وتشكل صفحة جديدة للمنجزات والنجاحات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين.
وثمن المجلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم - انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - البحريني برئاسة وليي العهد بالمملكتين، وحرصهما على دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة، والدفع نحو مزيد من الشراكات الاستراتيجية، واستثمار الفرص الواعدة، والتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والثقافية والسياحية والاقتصادية والرقمية، التي تسهم في تعميق التكامل والتعاون المثمر بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين.
 

ولي العهد السعودي يهنئ الكاظمي بالذكرى المئوية لـ العراق

صحيفة سعودية: جولة ولي العهد الخليجية ترسخ لمنظومة التعاون


وأشار إلى أن الموضوعات والقضايا التي بحثها ملك البحرين، وولي العهد السعودي، تجسّد الاهتمام والمتابعة من القيادة الحكيمة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكل ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وينهض بالبرامج التنموية المعززة لتقدم ونماء الدول، وترسّخ في الوقت ذاته الوحدة الخليجية والعربية.

البحرين السعودية مجلس الشورى البحريني زيارة ولي العهد السعودي زيارة ولي العهد السعودي للبحرين

موضوعات متعلقة

ولي العهد السعودي يوجه رسالة إلى أمير الكويت

استكمالا لجولته الخليجية.. ولي العهد السعودي يغادر البحرين متوجها إلى الكويت

ترشيحاتنا

إجازة بدون أجر لمدة سنتين للعاملة لرعاية طفلها بمشروع قانون العمل الجديد

تهدد الشرق الأوسط.. أمريكا تستعد لفرض عقوبات رادعة علي إيران بسبب "المسيرات"

أبوالغيط: قمة المناخ بجلاسكو لم تحرز تقدماً في مجالات تمويل الدول النامية

الصحة: تقديم الخدمات العلاجية لـ 209 آلاف مواطن من خلال القوافل الطبية في شهر

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس بدءا من مساء الأثنين .. فيديو

وزير التربية والتعليم يشارك في فعاليات "RewirEd Summit" بدبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكاف يتبرأ من ورطة الأهلي فى كأس العالم للأندية

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

عز الدخيلة تستحوذ على حصة أبو هشيمة في حديد المصريين مقابل 2.6 مليار جنيه

انهيار مبان وفقدان العشرات.. شاهد| انفجار خط أنابيب غاز في إيطاليا

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

موجة أمطار جديدة ونشاط رياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ميرور : ليفربول في ورطة بسبب الأهلي

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توصيلة سريعة.. شاهد| سائق يقود القطار لشراء "زبادي"

«صدى البلد» يرافق ميساء مغربي في جلسة تصوير خاصة بجدة

تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب .. النجمة تعترف: لسة بحبه وحلقت شعري عشان مبقاش حلوة في عينه.. أمي رفضته وشافته عيل.. جوازنا كان غلطة.. والصلح محتاج معجزة

مقطع مرعب.. شاهد لحظة هجوم أفعى ضخمة على صائد ثعابين|فيديو

فيديو

البلكونة لها قدسيتها.. رأي الشيخ خالد الجندي في واقعة الفتاة الأوكرانية

فيديوجراف| لحظات إيمانية .. مشاهير في الحرم منهم ليلى علوي

قبل الواقعة بدقائق .. صديق ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يروى تفاصيل جديدة

هتولد في الشارع.. أمريكا تمنع أحمد حسن وزينب من العودة إلى مصر

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ