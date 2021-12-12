الإنتهاء من إنشاء أول محطة من نوعها للمعالجة الثلاثية بقنا

بتكلفة ١٩١ مليون جنيه..

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صباح اليوم الأحد ، محطة المعالجة الثلاثية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف والتي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الصرف الصحى.

رافقه العميد أحمد عوض، المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس عبده صالح، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



أوضح محافظ قنا ، بأنه تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية والروافع والمعالجة والأعمال الكهروميكانيكية لمحطات الرفع وخطوط الشبكات البالغ طولها ١٢ كيلو و٢٢٨ متر بمشروع محطة المعالجة الثلاثية بالمراشدة الواقعة على مساحة ١٠ أفدنة و ستعمل بطاقة 10 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى تصل إلى 18 ألف م3/يوم كمرحلة ثانية بتكلفة ١٩١ مليون جنيه.

و أشار محافظ قنا ، إلي أن المحطة ستخدم ٤٧ ألف و ٦٠٠ نسمه بقريتى المراشدة والقلمينا بمركز الوقف.

وأضاف الداودي ، أن محطات الصرف الثلاثية بقرية المراشده هى الأولى من نوعها في محافظة قنا حيث ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوجه نحو إنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي للاستفادة منها لري الأراضي الزراعة في ظل الزيادة السكانية المستمرة مع ثبات حصة مصر من المياه منذ عشرات السنين.



محطة المعالجة الثلاثية بقرية المراشدة

محطة المعالجة الثلاثية بقرية المراشدة

محطة المعالجة الثلاثية بقرية المراشدة

محطة المعالجة الثلاثية بقرية المراشدة

محطة المعالجة الثلاثية بقرية المراشدة

محطة المعالجة الثلاثية بقرية المراشدة

محطة المعالجة الثلاثية بقرية المراشدة