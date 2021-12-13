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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر الشناوي بصحبة عائشة بن أحمد في أحدث ظهور له.. ويعلق: "يا رب وفق"

صدى البلد

نشر الفنان عمر الشناوي صورة له مع الفنانة عائشة بن احمد  وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلق عمر الشناوى قائلا: "في جديد يا رب وفق.. حاجه مختلفة خالص". 


يذكر أن شارك عمر الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.


ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.

عمر الشناوي عائشة بن احمد

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