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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات بسقوط أمطار..الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس اليوم..فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة، مؤكدة أن درجات الحرارة ستكون شديدة البرودة في آخر الليل.

 

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك فرصة اليوم لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن  هناك حالة من التقلبات الجوية ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

 

وتابعت منار غانم، أن هناك شبورة مائية تكونت على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكن متوقع أن تقل تدريجيا خلال أيام الأسبوع.

 

تبدأ  الحرارة في الانخفاض

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ  الحرارة في الانخفاض والطقس يصبح باردا على كافة أنحاء الجمهورية.

 

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية شبورة مائية الأرصاد سقوط الأمطار

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