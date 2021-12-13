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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التدخل السريع: دار الرعاية ليست سجنا ونوفر مشروعات وفرص عمل لـ الشباب

التدخل السريع
التدخل السريع

قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن العمل لـ الفريق يكون على مدار العام وليس فى فصل الشتاء فقط، موضحًا أن كل حالة يتم العثور عليها فى الشارع يكون لها طريقة للتعامل.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين ، أن الأطفال يتم العمل على الحاقهم بـ الملاجئ من أجل استكمال الدراسة.


ولفت إلى أن السيدات يتم توفير مكان لهم للعمل، و تعلم مهنة و الحصول على مبالغ مالية.


وأشار إلى أن هناك بعض الحالات ترفض الذهاب مع الفرق، ولذلك لأنهم يعملون فى التسول، و يحصلون على مبالغ كبيرة، ويرفض الذهاب مع الفرق.


وأوضح أن العاملين بالمبادرة تابعين لـ وزارة التضامن، وهناك تدريبات لـ الفرق من أجل التعامل مع الحالات.


وتابع أن الحالات التى تعانى من مشكلات نفسية نوضح لهم بالصور حالات تم التعامل معها من قبل، مشيرًا إلى أن دار الرعاية ليست سجن كما يعتقد الأشخاص الموجودة فى الشارع.


وكشف أن هناك 25 دار رعاية على مستوى الجمهورية و 40 مؤسسة على مستوى الجمهورية لاستقبال الأطفال، وتم التعامل مع 16 ألف بلاغ حتي الآن، وتابع أن هناك أكثر من 150 حالة خرجت من الدار و قامت بعمل مشروعات.

وأكد أن هناك خط ساخن للإبلاغ عن الحالات و يحمل رقم 16439، أو من خلال شكاوى مجلس الوزراء الذى يحمل رقم 16528.


وتابع أن هناك حفلات و خدمات تقدمها دار الرعاية لـ الأطفال، وكل ما يتم العثور عليه فى الشارع.


وتحدث عن المشكلات التى تواجه الفريق حالة العثور على طفل، وقال إن الأطفال فى البداية أو أى شخص يرفض الذهاب مع الفريق، و ذلك لآن هؤلاء الأشخاص يعتبرون الشارع البيت و الأمان بالنسبة لهم.
 

التدخل السريع وزارة التضامن فصل الشتاء التضامن دار الرعاية

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