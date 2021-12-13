بدء الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المتحدة لمكافحة الفساد

حرصا من موقع صدى البلد، على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدم لكم البث المباشر لـ افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وذلك بحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.



وتستضيف مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة.

وانضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم كما أن مصر مهتمة بمواجهة الفساد فى زمن الأوبئة.