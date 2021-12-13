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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب أيمن محسب يطالب تفعيل دور مركز تحديث الصناعة: دوره غير ملموس

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصناعة والتجارة،  بشأن إعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة، قائلا:" دوره غير ملموس فى واحد من أهم القطاعات".

وأوضح محسب، فى بيان صحفى له أن مركز تحديث الصناعة معنى بتقديم الدعم الفنى للمصانع وتقديم البرامج التدريبية المطلوبة ودعم الصناعة بمختلف القطاعات والتوجهات مما يعنى أن دوره هام خلال الفترة المقبلة  مع الحراك الصناعى الذى نشهده خلال السنوات الأخيرة.

وتابع عضو مجلس النواب:" ليس من المعقول أن يكون أن هناك اهتمام من قبل القيادة السياسية بملف الصناعة لكا تمثله من أهمية على الاقتصاد الرسمى للدولة،  ويعد بمثابة قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل، وتشغيل الشباب، وزيادة دخل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، فيجب أن تكون الخطوات على الأرض ترجمة لخطة التنمية وما تصبو إليه الدولة".

وطالب محسب، تفعيل دور المركز لدعم المؤسسات الصناعية ، وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي ، على أن يكون هناك  وذلك تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة و كذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تحقيق الهدف الذى تأسس من أجله.

طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الصناعة والتجارة مركز تحديث الصناعة الحراك الصناعى

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