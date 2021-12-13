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رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوي العاملة وصناع الخير توزعان نظارات طبية على العمالة غير المنتظمة بالعلمين|صور

صدى البلد

أطلقت وزارة القوي العاملة ومؤسسة صناع الخير للتنمية في الساعات  الأولي من صباح اليوم الاثنين،  وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء فعاليات المرحلة الثانية من القافلة الطبية الموسعة التي نظمتها الوزارة والمؤسسة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية للكشف على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبري بالعلمين الجديدة.  وشملت المرحلة الثانية من القافلة توزيع 236 نظارة طبية علي الحالات التي تم الكشف عليها بالمرحلة الأولى من القافلة، كما تم التنسيق لإجراء العمليات الجراحية للعمال في مجال العيون ممن تم تشخيص احتياجهم لعمليات في المرحلة الأولى  . 

حضر انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من قافلة الكشف علي العمالة غير المنتظمة بمنطقة الداون تاون بالعلمين الجديدة ياسر سعيد وكيل الوزارة  مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، وعاطف حسن درويش القائم بأعمال وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بمطروح، وأيمن علي العريان مسؤول العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة بمطروح وعدد من قيادات صناع الخير وفريق عمل المؤسسة .

ووجه محمد سعفان وزير القوى العاملة في رسالة للقافلة في مرحلتها الثانية  بقيام الإدارات المعنية بالوزارة بالمتابعة وتذليل كافة العقبات لإنجاح القافلة لخدمة العمالة  غير المنتظمة في المشروعات القومية الكبري . 

وأكد وزير القوى العاملة أن دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة متواصل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلي  أن الوزارة سعت إلي مد جسور التواصل مع منظمات المجتمع المدني الجادة لتقديم خدمات نوعية  لشرائح العمالة غير المنتظمة فضلاً عما تقدمه الوزارة من دعم لهذه الشرائح.

وأشار سعفان إلى أن القافلة بمرحلتيها  تأتى ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين صناع الخير ووزارة القوى العاملة لدعم العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى وقد سبق القافلة فى هذه الإطار تنظيم سلسلة قوافل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجبل الجلالة والعلمين الجديدة قدمت خدمات توقيع الكشف الطبى فى مجال العيون وصرف الأدوية وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية المختلفة بالمجان تماماً.

من جانبه أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية  أن تعاون صناع الخير مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة القوي العاملة وجامعة المنوفية لتنفيذ القافلة الطبية الموسعة بمرحلتيها الأولي والثانية  يأتي في إطار النهج الذى تتبعه صناع الخير في مد جسور التعاون مع كافة الجهات الشريكة لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لصالح الأسر غيرالقادرة.

وأشار زمزم إلي أن القافلة في مرحلتها الأولي   قدمت خدمات الكشف الطبى وتوزيع الأدوية  فى 14 تخصص طبى مختلف منها العيون والباطنة والعظام والجلدية والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الصدرية والمسالك البولية والأوعية الدموية والجراحة العامة ، فضلا عن صرف الأدوية وعمل التحويلات للحالات التى يثبت احتياجها لتدخل طبى أكبر ودخول مستشفى.

 

 

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وزارة القوى العاملة صناع الخير مجلس الوزراء القافلة الطبية توزيع 236 نظارة طبية العمالة غير المنتظمة وزير القوى العاملة محمد سعفان

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