عندي شرائط كاسيت قديمة عليها قرآن كيف أتخلص منها؟ الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “عندي شرائط كاسيت قديمة عليها قرآن كيف أتخلص منها؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن هذه الشرائط لا تسمى قرآنا، فعندما يتلى القارئ فيها أنا أسمع صوت “ذبذبات”.

وأوصح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أنه سواء رميت هذه الشرائط المسجل عليها القرآن أو حرقتها لا شيء في ذلك أبدا، لأنها لا تعتبر مصحفا.

هل يحرم حرق أوراق المصحف الممزقة ؟

لدى مصحف اوراقة مقطعة واريد ان احرقه فهل يجوز ذلك ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال وسام: فى مثل هذة الأحوال يوجد هناك حافظات لمثل هذه الأوراق حتى تعامل بإحترام، فلا نعتبرها مثلها مثل اى اوراق اخرى بل علينا ان نحترمها لأنها مكتوب فيها كلام الله عز وجل . وأشار الى أنه عليك أن تحاول ان تصور الصفحات التى تنقصه حتى يتم ولك فى ذلك الثواب، لكن ان لم يكن بمقدرك هذا يمكن ان تضعه فى شيء يسمى اعادة تصنيع الورق بتعامل محترم يليق بهذة الأوراق التى كتب فيها كلام الله .

حكم حرق الأوراق التى تحتوي على لفظ الجلالة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه أوراق مكتوب عليها آيات من القرآن الكريم أو الأحاديث التى بها لفظ الجلالة، ويخاف أن توطأ بالأقدام، فيجوز له حرق هذه الأوراق أو دفنها فى مكان بعيد عن وطء الأقدام.



وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال « إذا كانت هناك ورقة مكتوب بها آيات من القرآن الكريم ومن الذِّكر والأحاديث التي بها لفظ الجلالة وأريد أن أتخلص منها؛ مخافةَ أن توطأ بالأقدام أو تكون في مكان مهمل، فهل يجوز حرقها أم أشطب على كل ما فيها؟»، أنه يجوز حرق هذه الأوراق أو دفنها فى مكان بعيد حيث قال الإمام الدسوقي المالكي رحمه الله تعالى في "حاشيته على الشرح الكبير" (4/ 301، ط. دار الفكر): [وَحَرْقُ مَا ذُكِرَ -أي الأوراق المشتملة على شيء من القرآن أو أسماء الله الحسنى أو أسماء الأنبياء أو نحو ذلك مما أمر الشرع بتقديسه وتنزيهه-... إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ صِيَانَتِهِ فَلا ضَرَرَ، بَلْ رُبَّمَا وَجَبَ، وَكَذَا كُتُبُ الْفِقْهِ].

