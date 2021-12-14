عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى قرية نزلة البرقى فى بنى سويف يشكون انقطاع المياه

صدى البلد

استغاث أهالى قرية نزلة البرقى التابعة الى مركز الفشن فى محافظة بنى سويف ، من انقطاع المياه  وتعطل كافة أنشطتهم اليومية.

يقول المواطن على الصغير، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشكو انقطاع مياه الشرب في  قرية نزلة البرقى التابعة الى مركز الفشن فى محافظة بنى سويف، ونحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم".

أضاف أن انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين سكان المنطقة، بسبب انقطاع المياه دون توجيه إنذار لهم لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.

وتابع: “رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه التى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم تتم الاستجابة”.

وناشد الأهالى، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.

اقرأ أيضا:

أهالي فاقوس يشكون من استمرار انقطاع المياه بسبب كسر ماسورة أبو شلبى

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار فيروس كورونا انقطاع المياه محافظة بني سويف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع مياه الشرب قرية نزلة البرقى مركز الفشن

ترشيحاتنا

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إٍسرائيل غدا بسبب إيران

دعاء النبي لسعة الرزق وكثرة المال

أخبار التكنولوجيا|القيمة السوقية لـ آبل تقترب من 3 تريليونات دولار.. و3 ميزات في واتسآب تمنع الآخرين من التطفل عليك

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم 14-12-2021

هافال أورا تتألق في معرض جدة الدولي للسيارات .. صور

البرلمان يفتح ملف ضحايا بيزنس الولادة القيصرية في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

قرار جماعي.. وزير التعليم يحسم الجدل حول حقيقة وقف الدراسة

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على توجيه السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس البحر.. اكتشاف نوع من الطحالب يحمي الجسد من كورونا

أوميكرون يصيب الأطفال.. دراسة تحذر من تفشي الفيروس في هذه الفئة العمرية

تنفس اصطناعي.. رجل ينقذ قردا من الموت بطريقة غير متوقعة|فيديو

نادر جدا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم | صور

فيديو

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

إعفاءات ضريبية جديدة .. قرارات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

الداخلية تكشف كواليس مكالمة مفبركة ومنتحلي صفة مسؤولين

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ