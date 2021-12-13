هل يصبح "تفاحة" الطبقة المتوسطة؟.. هاتف آيفون الجديد ينافس ملوك الأندرويد

قال محللو "جي بي مورجان" اليوم الإثنين، إن هاتف آيفون المرتقب من إنتاج شركة "آبل" بتقنية الـ"5G" سيكون لديه القدرة على جذب أكثر من مليار مستخدم لهواتف أندرويد “المتوسطين”.

وحسب "رويترز" البريطانية، من المتوقع أن تطلق شركة "آبل" هاتف "آيفون إس إي" بقدرات "5G" في أوائل عام 2022، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام والسمسرة، حيث أضاف المحللون أن الهاتف سيسمح لشركة "آبل" باستهداف سوق الهواتف الذكية "المتوسطة" التي يهيمن عليها منافسون مثل "سامسونج" وهواوي".

قدرت شركة السمسرة أن الهاتف الذكي القادم لديه القدرة على جذب ما يقرب من 1.4 مليار هاتف أندرويد منخفض إلى متوسط ​​المستوى وحوالي 300 مليون مستخدم لإصدارات أقدم من iPhone.

وقال المحلل ساميك تشاترجي إنه:"من المسلم به أن برنامج آبل لاستبدال أجهزة آيفون بغير أجهزة آيفون ليس ذو أسعار جذابة مثل أسعار استبدال آيفون بأجهزة آيفون أخرى، إلا أنه يمكن أن يحدث متوسط أسعار يبدأ من 269 دولاراً إلى 399 دولاراً مقابل آيفون إس إي 5G، والذي لا يزال منافساً للغاية".

يبدأ سعر iPhone SE حاليًا من 399 دولارًا، مقارنة بـ 799 دولارًا لجهاز iPhone 13 و 999 دولارًا لجهاز iPhone 13 Pro.

منذ إطلاق مجموعة iPhone 13 وأجهزة iPad الجديدة في سبتمبر ، سارعت Apple لمواكبة النقص العالمي في الرقائق واضطرابات سلسلة التوريد.

وفي الوقت نفسه، وسعت أسهم شركة آبل مسيرتها، حيث اقتربت الشركة من رسملة السوق البالغة 3 تريليونات دولار.

في ملاحظة منفصلة، قالت جي بي مورجان إن طلب المستهلكين على الترقيات الرئيسية مثل طرز 5G من المتوقع أن يظل قوياً وأيضاً أولوية للتزويد، حتى مع تضاؤل ​​معظم منتجات الأجهزة بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر.

رفعت شركة السمسرة تقديراتها لمبيعات آيفون إس إي للعام المالي 2022 إلى 30 مليون هاتف وتوقعات شحنات iPhone السنوية إلى 250 مليون هاتف، بزيادة 10 ملايين عن العام السابق.

رفعت جي بي مورجان سعرها المستهدف لشركة Nfg إلى أعلى مستوى في الشارع عند 210 دولارات من 180 دولارًا.