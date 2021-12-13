عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يصبح "تفاحة" الطبقة المتوسطة؟.. هاتف آيفون الجديد ينافس ملوك الأندرويد

صدى البلد

قال محللو "جي بي مورجان" اليوم الإثنين، إن هاتف آيفون المرتقب من إنتاج شركة "آبل" بتقنية الـ"5G" سيكون لديه القدرة على جذب أكثر من مليار مستخدم لهواتف أندرويد “المتوسطين”.

وحسب "رويترز" البريطانية، من المتوقع أن تطلق شركة "آبل" هاتف "آيفون إس إي" بقدرات "5G" في أوائل عام 2022، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام والسمسرة، حيث أضاف المحللون أن الهاتف سيسمح لشركة "آبل" باستهداف سوق الهواتف الذكية "المتوسطة" التي يهيمن عليها منافسون مثل "سامسونج" وهواوي".

قدرت شركة السمسرة أن الهاتف الذكي القادم لديه القدرة على جذب ما يقرب من 1.4 مليار هاتف أندرويد منخفض إلى متوسط ​​المستوى وحوالي 300 مليون مستخدم لإصدارات أقدم من iPhone.

وقال المحلل ساميك تشاترجي إنه:"من المسلم به أن برنامج آبل لاستبدال أجهزة آيفون بغير أجهزة آيفون ليس ذو أسعار جذابة مثل أسعار استبدال آيفون بأجهزة آيفون أخرى، إلا أنه يمكن أن يحدث متوسط أسعار يبدأ من 269 دولاراً إلى 399 دولاراً مقابل آيفون إس إي 5G، والذي لا يزال منافساً للغاية".

أخبار التكنولوجيا|هدنة بين آبل وتطبيقات فيسبوك بعد تغيير خصوصية آيفون.. وسعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2 CE

أخيرا.. هواتف آيفون iPhone 14 Pro من آبل ستصدر بدون "نوتش"

يبدأ سعر iPhone SE حاليًا من 399 دولارًا، مقارنة بـ 799 دولارًا لجهاز iPhone 13 و 999 دولارًا لجهاز iPhone 13 Pro.

منذ إطلاق مجموعة iPhone 13 وأجهزة iPad الجديدة في سبتمبر ، سارعت Apple لمواكبة النقص العالمي في الرقائق واضطرابات سلسلة التوريد.

وفي الوقت نفسه، وسعت أسهم شركة آبل مسيرتها، حيث اقتربت الشركة من رسملة السوق البالغة 3 تريليونات دولار.

في ملاحظة منفصلة، قالت جي بي مورجان إن طلب المستهلكين على الترقيات الرئيسية مثل طرز 5G من المتوقع أن يظل قوياً وأيضاً أولوية للتزويد، حتى مع تضاؤل ​​معظم منتجات الأجهزة بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر.

رفعت شركة السمسرة تقديراتها لمبيعات آيفون إس إي للعام المالي 2022 إلى 30 مليون هاتف وتوقعات شحنات iPhone السنوية إلى 250 مليون هاتف، بزيادة 10 ملايين عن العام السابق.

رفعت جي بي مورجان سعرها المستهدف لشركة Nfg  إلى أعلى مستوى في الشارع عند 210 دولارات من 180 دولارًا.

آيفون أندرويد آبل جي بي مورجان iPhone SE

ترشيحاتنا

القصة بسيطة.. أول تعليق لوزير التعليم على عدم حضوره جلسة البرلمان

غسيل معدة.. نقل نجلاء بدر إلى المستسفى بعد تعرضها لـ تسمم غذائي..فيديو

قواعد حماية حقوق العملاء وفقا لقانون البنك المركزي ..تعرف عليها

تحقيق العدالة الاجتماعية..خبير اقتصادي: الإعفاءات الضريبية تحمى الفئات الأكثر احتياجا

برغم فوائدها.. دراسة جديدة تحذر من تأثير القهوة على مفعول مسكنات الألم

بيك اب متعددة الاغراض.. ظهور مبهر لشاحنة جريت وول باور.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: غدا انخفاض درجات الحرارة بالقاهرة.. وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

عبدالله ترتر.. أحمد موسى يعلق على ضربة الداخلية لأصحاب التسريب المفبرك

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على توجيه السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدل وانتقادات..من هي ملكة جمال الكون المتوجة من بين متسابقات عربيات|صور

الطرمبة .. حنفية مصرية قديمة تخرج المياه المثلجة من باطن الأرض| نوستالجيا

تبلغ 21 عاما.. الهندية هارناز ساندو تتوج بلقب ملكة جمال الكون

نعومي كامبل وريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي... شاهد

فيديو

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

إعفاءات ضريبية جديدة .. قرارات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

الداخلية تكشف كواليس مكالمة مفبركة ومنتحلي صفة مسؤولين

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ