آبل تطلق تحديث iOS 15.2 بميزات غير مسبوقة

أبرزها الميراث الرقمي ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال..

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن طرح تحديث iOS 15.2 لهواتف آيفون ، حيث يعتبرالتحديث هو ثاني تحديث رئيسي من الشركة منذ الإعلان عن نظام iOS 15 في شهر سبتمبر الماضي، ويضم التحديث عددا من الميزات المهمة، وكذلك يشمل تغييرات جذرية في خصوصية آيفون، وصفها البعض بأنها مثيرة للجدل.

وبحسب موقع MacRumors فإن تحديث iOS 15.2 يتضمن ميزت منها حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، وميزة الميراث الرقمي للمستخدمين بعد الوفاة، وميزات لإخفاء رسائل البريد الإلكتروني، و ميزة التنبيه من قطع الغيار المزيفة، وعدد من الميزات الأخرى.

ويمكن تحميل تحديث iOS 15.2 مجانًا حيث يتوفر على جميع هواتف آيفون المؤهلة في تطبيق الإعدادات، وللوصول إلى التحديث الجديد ، انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج، وفيما يلى أبرز الميزات القادمة من iOS 15.2 :

ميزات الخصوصية

ويتيح لك تقرير خصوصية التطبيق في الإعدادات معرفة عدد المرات التي وصلت فيها التطبيقات إلى موقعك وصورك والكاميرا والميكروفون وجهات الاتصال والمزيد خلال الأيام السبعة الماضية ، بالإضافة إلى نشاط الشبكة.





ميزة "أمان الطفل في الرسائل" مع CSAM

وتعمل الميزة على كشف جميع الرسائل على تطبيقات المراسلة المختلفة بما في ذلك الصور والفيديوهات وكذلك الرسائل النصية، وذلك من أجل خطتها لمكافحة الإعتداءات الجنسية على الأطفال، وستحذر الميزة جميع الأطفال والمراهقين تحت سن 18 عاما بوجود محتوى مسئ قد يعرضهم للتحرش أو الاعتداء الجنسي من قبل البالغين، من خلال رسائل تحذيرية.

ميزة الميراث الرقمي

وسيسمح تحديث iOS 15.2 لجهات الاتصال القديمة للمستخدمين بتحديد أشخاص محددين للوصول إلى بيانات iCloud الخاصة بهم بعد الموت، والتى تعرف بميزة الميزاث الرقمى، والتى من خلالها سيتم تحديد جهة اتصال موثوقة مثل أحد من الأقارب أو الأصدقاء ومنحه إمكانية الوصول إلى بيانات iOS على أجهزة آبل ليستطيع فتحها بعد وفاة المستخدم .

ميزات سيرى الجديدة

ويمنح المساعد الصوتى سيرى إرشادات موسعة من خلال الدخول على Siri و Spotlight وكذلك يتيح بحث متصفح سفاري على مساعدة الأطفال والآباء على البقاء بأمان عبر الإنترنت والحصول على المساعدة في المواقف غير الآمنة.

ميزات تطبيق الكاميرا



يمكن تمكين التحكم في الصور الماكرو من خلال التبديل إلى العدسة فائقة الاتساع لالتقاط صور ومقاطع فيديو ماكرو في الإعدادات على هواتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max .

ميزة التنبيه من قطع الغيار المزيفة

وستقوم الميزة بتنيه المستخدمين ذا تم إصلاح الجهاز مسبقا أو أنه يستخدم قطع غيار أصلية مثل الشاشة أو البطارية أو الكاميرا، مع إرسال تنبيهات إلى مستخدمي هواتف آيفون المستعملة، تشير إلى وجود أجزاء خارجية وغير أصلية تم وضعها.

ميزات تطبيق التلفزيون

تتيح لك علامة تبويب المتجر تصفح الأفلام والبرامج التلفزيونية وشرائها واستئجارها في مكان واحد.

ميزة الاشتراك في Apple Music Voice

وتعتبر خدمة اشتراك Apple Music Voice هى فئة اشتراك جديدة تتيح لك الوصول إلى جميع الأغاني وقوائم التشغيل والمحطات في تطبيق Apple Music باستخدام سيرى حيث يقترح الموسيقى بناءً على سجل الاستماع الخاص بك وما يعجبك أو لا يعجبك، كما يتيح لك التشغيل مرة أخرى الوصول إلى قائمة الموسيقى التي تم تشغيلها مؤخرًا .

