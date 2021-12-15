يمنع تساقط الشعر نهائيًا .. هاني الناظر ينصح بتناول هذا المشروب يوميًا

نصح هانى الناظر ، استشارى أمراض الجلدية ، بتناول الماء بما لا يقل عن 3 لتر يوميا خاصة تجنبا للاصابة بجفاف الجلد والتشققات ، والتقشير المتواصل .



وأوضح هانى الناظر ، خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن شرب المياه يعمل على ترطيب الجلد بالاضافة لدوره فى الحفاظ على فروة الرأس ويمنع القشر ، وتساقط الشعر نهائيا .



وأشار هانى الناظر ، إلى أن شرب المياه بكثرة والتعرض لعرق الجسم بعدها له فوائد كبرى فى التخلص من الأملاح والسموم وهذا ما ينصح به فى صالات الألعاب الرياضية " الجيم " بالحرص على شرب المياه فى فترات الراحة بين التمرين " البريك " .