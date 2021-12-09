زيوت وعادات لعلاج تساقط الشعر في الشتاء

يجلب فصل الشتاء الراحة من أشهر الطقس الحار والرطب ، كما يجلب معه أيضًا مجموعة من مشاكل للجلد والشعر خاصة عند النساء .

فان الموسم جاف يجعل بشرتنا وفروة رأسنا جافة ومتقشرة أيضًا.

ونتيجة لذلك ، فإننا نعاني من كثرة تساقط الشعر خلال فصل الشتاء.

"الشتاء وتساقط الشعر يسيران جنبًا إلى جنب ، كما قالت خبيرة الأيورفيدا ، الدكتورة ديكسا بهافسار ، وهي تشارك نصائح لمنع تساقط الشعر خلال فصل الشتاء.

اتبع هذه النصائح البسيطة لتنقذ نفسك من تساقط الشعر في فصل الشتاء ، وفقا لـ indianexpres

قال الخبير يحتاج شعرك إلى التغذية تمامًا كما يحتاجها جسمك. دهن شعرك مرة / مرتين في الأسبوع على الأقل.

اقترحت استخدام زيت جوز الهند ، وزيت أملا ، وزيت برينجراج ، وزيت الخروع ، وزيت السمسم أو مزيج من كل هذه.

بذور السمسم هي الأفضل لتساقط الشعر ، خاصة عند تناولها خلال أشهر الشتاء.

النظام الغذائي الخاص بك

هذا لا يعني أنه يمكنك الإفراط في تناول جميع الأطعمة غير المرغوب فيها والمقلية كلما شعرت بالجوع.

حاول أن تتناول وجبات دافئة وطازجة ومطبوخة في المنزل. لا تنسى ممارسة الرياضة.

استهلك السمن

ان السمن إنه أفضل مرطب لأمعائك وبشرتك في هذا الطقس الجاف.

تدليك القدم

يساعد تدليك القدم أثناء وقت النوم على النوم العميق ويغذي جسمك وعقلك