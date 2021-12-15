بشاير الفيضة الصغرى.. سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع موج البحر في بعض المناطق، قبل أيام من بداية نوة الفيضة الصغرى.

وأنهت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية، استعداداتها لاستقبال نوة الفيضة الصغرى والتي من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام المقبلة، ويصاحبها أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

وشهدت الإسكندرية، أمس غيوم وسحب كثيفة على جميع الأنحاء مع سقوط أمطار غزيرة في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعداداً لحالة التقلبات الجوية التي تم بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع انحاء المحافظة.



وواصلت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير في مناطق المنتزة أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمي والعامرية.

وذكرت الشركة في بيان أنه يتم استكمال التطهير علي مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.

في نفس السياق، قام قطاع التأمين الفني تحت قيادة اللواء ماجد محمد علي مستشار رئيس الشركة لقطاع التأمين الفني برفع كفاءة سيارة الكلور لخدمة محطات المعالجة وتجهيز عدد 2 سيارة لتحمل 2 بدالة 8 بوصة للتدخل السريع في المواقف الطارئة أثناء النوات هذا بخلاف أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات استعداداً للنوات القادمة.

وصرح اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية أن استعدادات الشركة بدأت منذ شهر مارس للتجهيز لموسم الشتاء، بأعمال التطهير ورفع الكفاءة والعمل علي إنهاء المشروعات العاجلة لتفادي تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق الساخنة، وأعمال التطهير تشمل الشنايش والمطابق والشبكات وبيارات المحطات والمصبات والمصارف، وفي شهر سبتمبر بأعمال المحاكاة للوقوف علي المشاكل المزمنة بكل منطقة مهمة.

وأضاف أنه عند بداية النوات تكون هناك متابعة واستمرارية لأعمال التطهير سالفة الذكر لأنها أكثر عرضة للامتلاء بالمخلفات والرواسب أثناء الشتاء، هذا بخلاف بعض المناطق الساخنة الجديدة التي تظهر أثناء النوة وتحتاج لحلول عاجلة وسريعة لتلافي تجمعات مياه الأمطار بها.

واستطرد "نافع" أنه عند وصول توقعات الأرصاد بالنوة وشدتها بيتم رفع حالة الطوارئ وتمركز السيارات والمعدات وفرق الطوارئ في ظل الظروف الجوية السيئة لرفع تجمعات مياه الأمطار إن وجدت بأسرع ما يمكن.

وأشار إلى أن بجانب العمل الميداني يتم التجهيز لخطط المشروعات لزيادة القدرة الإستيعابية للشبكة بإيجاد حلول فنية بالإشتراك مع إدارة المياه - الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة والري وجهات مختلفة للوصول لأفضل الحلول لرفع العبء عن المواطن السكندري.

وتستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة الفيضة الصغرى، والتي تكون متوسطة الأمطار في 19 ديسمبر.