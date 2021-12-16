استجابة لـ صدى البلد.. إنارة طريق قرية الرملية فى الغربية.. صور

فى استجابة سريعة لما تم نشره في "صدى البلد " تحت عنوان " أهالي الرملية فى طنطا يناشدون المسئولين إنارة الطريق "، كلف اللواء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المسئولين بمجلس مدينة وضع كشافات بطريق قرية الرملية مركز طنطا محافظة الغربية وعلى الفور تم تركيب أعمدة كهرباء للحد من الحوادث.



وناشد أهالي القرية المحافظ بمتابعة الإنارة وإعادة رصف الطريق، حتي لا تؤثر الأرضية الترابية على حركة السير وهو ما يؤدى للكثير من الحوادث.

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