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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. إنارة طريق قرية الرملية فى الغربية.. صور

صدى البلد

فى استجابة سريعة لما تم نشره في "صدى البلد " تحت عنوان " أهالي الرملية فى طنطا يناشدون المسئولين إنارة الطريق "، كلف اللواء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المسئولين بمجلس مدينة وضع كشافات بطريق قرية الرملية مركز طنطا محافظة الغربية وعلى الفور تم  تركيب أعمدة كهرباء للحد من الحوادث.
  
وناشد أهالي القرية المحافظ بمتابعة الإنارة وإعادة رصف الطريق، حتي لا تؤثر الأرضية الترابية على حركة السير وهو ما يؤدى للكثير من الحوادث.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

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محافظة الغربية محافظ الغربية إنارة طريق مركز طنطا للحد من الحوادث قرية الرملية

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